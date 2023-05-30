Начиненный 62 кг наркотиков автомобиль пытался попасть в Казахстан

Фото: пресс-служба Погранслужбы КНБ РК

По информации пресс-службы ПС, 27 мая в пункте пропуска «Аухатты» Жамбылской области задержали иностранца, пытавшегося перевезти из Кыргызстана в Казахстан в специально оборудованном тайнике автомобиля 62,2 кг сильнодействующих наркотиков: опий – около 24 кг, гашиш – 38,2 кг.

В тот же день в пункте пропуска «Каракога» Северо-Казахстанской области гражданин РК пытался провезти из нашей страны в Россию 62,4 кг высушенной марихуаны. Наркотики обнаружили в автомобиле, транспортируемом на эвакуаторе.

По двум фактам компетентные органы начали досудебные расследования.