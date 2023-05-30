Начиненный 62 кг наркотиков автомобиль пытался попасть в Казахстан
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Попытки провоза крупных партий наркотиков пресекла Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы ПС, 27 мая в пункте пропуска «Аухатты» Жамбылской области задержали иностранца, пытавшегося перевезти из Кыргызстана в Казахстан в специально оборудованном тайнике автомобиля 62,2 кг сильнодействующих наркотиков: опий – около 24 кг, гашиш – 38,2 кг.
В тот же день в пункте пропуска «Каракога» Северо-Казахстанской области гражданин РК пытался провезти из нашей страны в Россию 62,4 кг высушенной марихуаны. Наркотики обнаружили в автомобиле, транспортируемом на эвакуаторе.
По двум фактам компетентные органы начали досудебные расследования.