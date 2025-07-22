В рамках переписи планируется охватить около 300 тыс. сельхозорганизаций и 2 млн домохозяйств по всей стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 по 31 августа пройдет первый этап Национальной сельхозпереписи. В этот период все участники смогут пройти ее онлайн на сайте sanaq.gov.kz, где будут доступны две версии опросных листов – для сельхозпроизводителей и для домохозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПИР РК

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством или рыбоводством, должны заполнить переписной лист 2-СХП/КФХ. Он состоит из девяти разделов и включает 29 вопросов. В форме необходимо указать площадь земельных участков, способ их использования, применяемые методы орошения, а также информацию о том, находится ли земля в собственности или в аренде.

Отдельные вопросы касаются количества сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, которые содержатся в хозяйстве, наличия техники, оборудования, складов, хранилищ и других сооружений, используемых в работе. Участникам также предстоит сообщить об использовании удобрений, средств защиты растений, выпуске органической продукции, реализации сельхозпродукции, а также о числе работников и их характеристиках.

Если хозяйство ведет деятельность в нескольких регионах, необходимо заполнить отдельный переписной лист для каждого региона с указанием точного местонахождения земель, посевов, животных и птицы.

Домохозяйства, которые выращивают сельхозкультуры или содержат скот и птицу, также принимают участие в переписи. Для них предусмотрен опросный лист 3-ЛПХ. В нем нужно указать, какие культуры выращиваются, сколько животных и птицы содержится, используются ли пастбища, есть ли постройки для содержания скота, а также продается ли продукция или используется для собственного потребления. Всего опросник по домохозяйствам охватывает 8 разделов из 22 вопросов.

Вся предоставляемая информация является строго конфиденциальной, защищена Законом «О государственной статистике» и не передается налоговым или другим органам, заверили в БНС.