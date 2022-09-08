Полнометражный фильм «Братья» – дебютная работа казахстанского режиссера Дархана Тулегенова – попал в программу независимого МКФ Oldenburg International Film Festival (Германия).

Об этом сообщило ведущее мировое кинематографическое издание The Hollywood Reporter.

Международный фестиваль в Ольденбурге направлен на поддержку творчества независимых кинематографистов со всего мира. На этом МКФ, как и везде, есть призы и разные секции, но нет официальной конкурсной программы. По словам его директора Торс­тена Ноймана, здесь главное не соперничество, а желание творить и встречаться друг с другом.

– Побывав у нас однажды, люди приезжают к нам снова и снова, – говорит он.

Фильм «Братья» рассказывает драматическую историю жизни выпускника детского дома, втянутого в криминальный мир. А в это время его поисками занимается брат, о существовании которого он и не подозревает. Встретившись, братья вместе начинают искать отца в надежде обрести семью…

Как признался Дархан Тулегенов, идея снять фильм возникла спонтанно, и, как это часто бывает, она основана на личном опыте.

– У меня есть братишка, и мне просто захотелось порассуждать и пофантазировать на эту тему: а что если братья, которые не знали друг о друге, встречаются, и у них появляется надежда на общее будущее, – говорит режиссер.

В главных ролях снялись Алишер Исмаилов, Айбар Салы и Азат Жумадил. Креативным продюсером картины выступил знаменитый Фара – актер Фархат Абдраимов, безвременно ушедший в мае прошлого года. Фильм планируется выпустить в отечественный прокат в начале следующего года.