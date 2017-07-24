И если павлодарцев все же можно оправдать – они действительно попали на очень серьезного соперника, причем показали неплохую игру для своего уровня, то вот алматинцы откровенно огорчили казахстанских болельщиков. По уровню подбора игроков «Кайрат» гораздо выше албанской «Скендербеу», но, увы...

В этом сезоне в рамках Лиги Европы казахстанские клубы выступают довольно слабо. Сейчас вся надежда лишь на столичную «Астану», которая остается единственным форпостом Казахстана в Лиге чемпионов. Но и тут есть сомнения в дальнейшем продвижении команды, ведь следующим соперником «горожан» будет очень сильная польская «Легия».

В последнее время было принято гордиться тем, что уровень мастерства наших футболистов стабильно растет. Но истинная их сила должна проявляться в международных встречах, а тут похвалиться, увы, особо нечем. Возможно, конечно, что с шымкентцами и алматинцами злую шутку сыграли шапкозакидательские настроения по отношению к сопернику. А те оказались не лыком шиты. Может быть...

Ну а теперь, что касается самих матчей. Матч в албанской Корче против «Скендербеу» для «Кайрата» завершился двумя пропущенными мячами на 50-й и 83-й минутах. По возвращении в Алматы главный тренер алматинцев – грузинский специалист Кахабер Цхададзе нашел в себе силы и по собственной инициативе разорвал трудовое соглашение с клубом.

«Надежда умирает последней» – именно с таким постулатом болельщики павлодарского «Иртыша» наблюдали за игрой своих любимцев в Белграде против именитой сербской «Црвены Звезды». Но звезды не сошлись, а соперники не стали недооценивать казахстанцев и выступили в полную силу. Два забитых мяча стали логическим завершением выступления нашей команды на полях Европы.

Надеемся, что уже в следующем сезоне отечественные дружины все же подойдут с иным настроем к ответст­венным международным матчам (в которых, кстати, набираются рейтинговые очки для страны) и все же смогут порадовать нас.