Президент презентовал американским «капитанам бизнеса» инвестиционные возможности нашей страны

Президент Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. В первые два дня пребывания в США Глава государства провел множество встреч с руководителями международных организаций в сфере финансов, IT, промышленности, образования, с которыми обсудил конкретные совместные проекты и перспективы сотрудничества.

Вчера Президент также выступил на заседании круглого стола, участие в котором приняли представители американского бизнеса.

Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций стартуют общие дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в первый день которых запланировано выступление Касым-Жомарта Токаева. Также, по информации пресс-службы Главы государства, в Нью-Йорке Президент проведет переговоры с лидерами иностранных государств.

Приоритеты и перспективы

Выступая на заседании делового круглого стола, Глава государства подчеркнул, что расширенное стратегическое партнерство Казахстана и Соединенных Штатов поступательно развивается.

– Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Я рад, что Соединенные Штаты также разделяют этот стратегический подход, который был подтвержден в ходе нашего разговора с Президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. Мы провели еще одну содержательную беседу с Президентом Трампом, за что я ему очень признателен. Казахстан высоко оценивает лидерство Президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания. На наш взгляд, эти усилия должны быть доведены до сведения государств – членов ООН в ходе общих дебатов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Соединенные Штаты, напомнил он, являются крупнейшим инвестором экономики Казахстана, вложив в нашу страну более 100 млрд долларов.

– Мы искренне гордимся дос­тижениями в нашем экономическом взаимодействии. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний. Среди них такие известные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank, – сказал Президент.

Будучи региональной экономической державой, Казахстан готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии. Новый импульс этим усилиям может придать продолжение сотрудничества в рамках форматов C5+ и B5+.

Глава государства проинформировал участников встречи о реализации курса экономичес­ких и политических реформ.

– Казахстан поставил перед собой четкую цель: построить экономику, основанную на знаниях и инновациях, при этом делая ставку на цифровую транс­формацию. Экономика нашей страны играет ключевую роль в развитии региона. Американский бизнес внес существенный вклад в достижение Казахстаном этого важного рубежа. За первые восемь месяцев этого года рост нашей экономики составил 6,5 процента. Мы намерены поддерживать высокие темпы развития, проводя масштабные политические и экономические реформы, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 

По его словам, реализуемая стратегия нацелена на повышение привлекательности Казах­стана для прямых иностранных инвестиций. Президент перечислил ключевые направления дальнейшего экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и США.

Первым приоритетом Глава государства назвал энергети­ческий сектор, который уже давно является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

– Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономи­ческого потенциала. Мы по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с нашими американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, стремимся к тому, чтобы наше партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В данном контексте Глава государства подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи. Он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана.

Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну.

– Кроме того, в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырех компонентах: нефти, газе, угле и уране. И мы намерены твердо придерживаться этого принципа, – отметил Глава государства.

Второй приоритет – критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.

– Мы успешно создали благоприятную для инвесторов юрисдикцию в горнодобывающей отрасли, подкрепленную прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Казахстанский горнодобывающий сектор уже привлек такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе, – заявил Глава государства.

Большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

– Мы высоко ценим ключевую роль Wabtec в продвижении нашей машиностроительной отрасли и железнодорожного транспорта. В партнерстве с этой компанией Казахстан строит как физические сети, так и интеллектуальные, интегрированные транспортные коридоры, функционирующие на основе данных. Мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более 4 миллиардов долларов, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующим приоритетом был назван агропромышленный комплекс. По мнению Президента, американских партнеров должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортеров зерна.

– Приглашаем американские компании принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана. Мы приветствуем планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно ориентированных заводов. Эти проекты усилят экспортный потенциал Казахстана и дадут возможность нашей продукции выйти на новые региональные рынки. Для дальнейшего укрепления нашего партнерства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства, – отметил Глава государства.

Еще одно приоритетное направление – цифровая трансформация.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

По словам Президента, активное участие в экосистеме Казахстана таких глобальных технологических лидеров, как NVIDIA, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей страны. Наиболее перспективными сферами взаимодействия, по его мнению, могут стать цифровые активы, Индустрия 4.0, искусственный интеллект и решения для умных городов.

Говоря о финансовом секторе, Глава государства проинформировал участников заседания круглого стола о потенциале Международного финансового центра «Астана», в котором зарегистрированы свыше 4 200 компаний из более чем 80 стран, в том числе более 60 американских.

Приоритетное значение уделяется также развитию человеческого потенциала.

– Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия, – сообщил Президент.

Он также рассказал, что сегодня более 800 стипендиатов программы «Болашақ» получают образование в США – в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде, Чикаго и других престижных учебных заведениях.

В данном контексте Глава государства предложил расширить совместные проекты с американскими университетами и исследовательскими центрами, направленные на формирование нового поколения лидеров.

Отдельно Президент затронул вопросы поддержки культуры со стороны бизнеса.

– Я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны. Мы особенно благодарны председателю совета директоров Chevron господину Майклу Уирту за активную поддержку этой важной инициативы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики нашей страны.

– Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании круглого стола также выступили президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, председатель совета директоров Chevron Майкл Уирт, заместитель министра торговли США Уильям Киммит, исполняющий обязанности заместителя Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Томас Лерстен, вице-президент компании NVIDIA по глобальным инициативам в сфере искусственного интеллекта Калиста Рэдмонд, глобальный председатель совета директоров Boston Consulting Group Ричард Лессер, управляющий директор, глава глобального направления по суверенным рейтингам и рейтингам многосторонних финансовых институтов S&amp;P Global Роберто Сифон-Аревало, президент ExxonMobil Upstream Company Дэн Амман, главный исполнительный директор LanzaJet Джимми Самарцис, вице-президент компании The Boeing Лэндон Лумис, главный исполнительный директор Ashmore Group Марк Кумбс, заместитель председателя и главный директор по персоналу и корпоративным вопросам Visa Келли Тулье, основатель и исполнительный сопредседатель совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберт Фридланд, президент Колорадской школы горного дела Пол Джонсон, руководитель направления по образованию и государственным программам GTM, OpenAI Кевин Миллс, главный административный директор Mastercard Ричард Верма, президент Shell USA Колетт Хёрстиус, президент и главный исполнительный директор Honeywell Process Automation Джеймс Массо, руководитель глобального потребительского направления Amazon Kuiper Лиза Скалпоне.

Энергия
мирного атома

В первый день рабочего визита в Нью-Йорк Президент встретился с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем, с которым обсудил перспективы сотрудничества в урановой отрасли.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании «Казатомпром». С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.

В свою очередь Тим Гитцель проинформировал Президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия «Инкай», которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.

Партнерство в финансовой сфере

Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с нашей страной.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.

Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

Завод PepsiCo в Алматинской области

Второй день в Нью-Йорке начался со встречи Главы государства с председателем совета директоров фонда PepsiCo Cтивеном Кихо.

На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.

Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.

Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.

– Инвестиции в Казахстан для нас – одни из самых значимых и вызывают особую гордость среди всех проектов в регионе. Здесь будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo. Мы с нетерпением ожидаем его открытия и выхода на полную мощность, надеемся, уже к июню следующего года, – сказал Стивен Кихо.

Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что Правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска
производства.

Интернет
от Amazon

Важная встреча состоялась у Главы государства со старшим вице-президентом, главным директором по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвидом Запольски. На ней обсуждались перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.

Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с Минис­терством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией «Казахтелеком». Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному Интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.

Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи. В Нью-Йорке компании «Казахтелеком» и Amazon Kuiper подписали дис­трибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.

В соответствии с данным сог­лашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.

– Мы очень гордимся тем, что это наш первый крупный и масштабный проект в Центральной Азии. Мы рады сотрудничать с «Казахтелекомом» в целях обеспечения жителей Казахстана высокоскоростным и недорогим доступом в Интернет, – отметил Дэвид Запольски.

Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.

Потенциал Среднего коридора

Также Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

По словам Президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.

В свою очередь Фрэнк Бруно высоко оценил планы руководства Казахстана по обеспечению экономического роста страны.

– Мы разделяем оптимизм в отношении совместного с Казахстаном развития Среднего коридора и возможностей в сферах логистики и телекоммуникаций, – добавил главный исполнительный директор Cerberus Capital Management.

Расширение добычи и переработки

Серию встреч Президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25% общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.

Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.

Meta поможет развивать ИИ

На встрече в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.

Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.

Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.

Инвестиции в инновации

Президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом, с которым обсудил приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.

По словам Президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.

В этом контексте Глава государства подробно остановился на стратегической задаче – превратить Казахстан в полностью цифровую страну.

В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.

Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов.

Работы на Тенгизе и Кашагане

Еще одна встреча состоялась у Президента с председателем правления и главным исполнительным директором ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Приветствуя собеседника, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.

Глава государства и председатель правления ExxonMobil обменялись мнениями по перс­пективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

Embraer готов к продолжению сотрудничества

Также Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето.

Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.

Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на Евразийском пространстве.

В ходе беседы рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.

Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспорт­ный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.

Казахстан – важное направление для Citigroup

В Нью-Йорке Президент провел также беседу с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер.

На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.

Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.

