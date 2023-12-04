Надежные как часы

Символической датой в хронике формирования независимости нашей страны остается 1 декабря 1991 года – день проведения в стране первых всенародных выборов президента Казахстана. Еще через 16 дней вышел конституционный закон, который окончательно определил независимый статус государства.

Суверенный Казахстан начинал свою историю как президентская республика. С тех пор эта норма в политическом устройстве государства остается ключевой.

Само собой, главный инструмент власти в стране не мог оставаться неизменным все 30 лет. Менялись внешне- и внутриполитические условия, общественный запрос и подходы в выборе дальнейшего развития государственного строя...

Изначально история распорядилась так, что первые 26 лет своей независимости Казахстан шел по пути формирования суперпрезидентской республики. С одной стороны, это удобный вариант в плане управляемости всей государственной системы: обеспечивается единоначалие, четкий процесс приведения в действие руководящих решений. Правда, при этом часто формируется эффект «ручного» управления.

Сегодня государственная власть переходит от этой модели к новой концепции, которая обозначена формулой «cильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство».

Объявленная руководством страны политическая реформа позволяет передавать все больше полномочий «на места». Хотя и здесь есть определенные рис­ки, но они допустимы, если в приоритете стоит обеспечение возможности государству стать само­управляемым.

Эффективный государственный менеджмент можно сравнить с хорошими швейцарскими часами, которые достаточно завести один раз, и они будут исправно идти 150 лет. Применительно к госуправлению можно говорить о таком удачно настроенном механизме, которому не нужны постоян­ные циклы поправок, реформ и всего остального, что необходимо для исправления ошибок.

Провозглашенная как новая политическая цель модель сервисного государства – система, которая создается и функционирует исключительно в интересах граждан. Это очень важно с точки зрения социальной стабильности. Человеку должно быть комфортно в своей стране.

Характерный признак сервис­ного государства – это, условно говоря, «незаметные» чиновники. Они, конечно, есть, и, скорее всего, они хорошие управленцы – судить об этом достаточно по тому, что госуслуги представляются легко, пенсии и пособия получить просто, и в целом вся административная система работает слаженно.

Прогресс движения нашего государства по новым политическим ориентирам можно оценивать уже сейчас, поскольку он явный и обнадеживающий.

Сегодня Казахстан представляет собой достойный пример государства, которое в политологической терминологии именуется middle power – «средней мощи». Это страны, которые не имеют возможности самостоятельно что-то менять в глобальной геополитике, но, действуя совмест­но, могут влиять на стратегию «великих держав».

В эпоху глобальной геополитической нестабильности приходит время именно таких «средних» сил, которые определяют пути и возможности выхода из ситуации глобального кризиса. Пока супердержавы делят мир в конфликтах и геостратегических играх, а они зачастую противоречивы и приводят к большим человеческим жертвам, малые и средние государства работают над обеспечением того, чтобы этот мир существовал, имел равновесие и возможности для развития.

Казахстан в своем сегодняшнем состоянии успешно пользуется статусом middle power, добиваясь успехов, которые открывают ему еще более интересные перспективы. Государство сохраняет дружественные отношения со всеми странами мира и стойко держится позиции многовекторной политики, перестраивает национальную экономику в свете новых запросов и постепенно реализует важные проекты инфраструктурного развития.

Казахстан достаточно успешен в международной логистике и уже является крупнейшим центром приграничного сотрудничества связав множеством коммерческих отношений регионы Европы и Азии.

Институт президентства в Казахстане играет ключевую роль в политической стабильности и развитии страны. Президентская власть в Казахстане служит не только символом единства нации, но и двигателем для социальных и экономических изменений. При этом подлинным гарантом стабильности и социального развития станет постоянный диалог между институтами власти и гражданским обществом для обеспечения баланса интересов и поддержания демократических ценностей в стране.