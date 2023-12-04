Надежные как часы Статьи 4 декабря 2023 г. 4:30 3 Таисия Мармонтова, политолог, ассоциированный профессор Международного университета Астана Институт президентства – главная опора становления современного независимого государства. фото из архива "КП" Символической датой в хронике формирования независимости нашей страны остается 1 декабря 1991 года – день проведения в стране первых всенародных выборов президента Казахстана. Еще через 16 дней вышел конституционный закон, который окончательно определил независимый статус государства. Суверенный Казахстан начинал свою историю как президентская республика. С тех пор эта норма в политическом устройстве государства остается ключевой. Само собой, главный инструмент власти в стране не мог оставаться неизменным все 30 лет. Менялись внешне- и внутриполитические условия, общественный запрос и подходы в выборе дальнейшего развития государственного строя... Изначально история распорядилась так, что первые 26 лет своей независимости Казахстан шел по пути формирования суперпрезидентской республики. С одной стороны, это удобный вариант в плане управляемости всей государственной системы: обеспечивается единоначалие, четкий процесс приведения в действие руководящих решений. Правда, при этом часто формируется эффект «ручного» управления. Сегодня государственная власть переходит от этой модели к новой концепции, которая обозначена формулой «cильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Объявленная руководством страны политическая реформа позволяет передавать все больше полномочий «на места». Хотя и здесь есть определенные риски, но они допустимы, если в приоритете стоит обеспечение возможности государству стать самоуправляемым. Эффективный государственный менеджмент можно сравнить с хорошими швейцарскими часами, которые достаточно завести один раз, и они будут исправно идти 150 лет. Применительно к госуправлению можно говорить о таком удачно настроенном механизме, которому не нужны постоянные циклы поправок, реформ и всего остального, что необходимо для исправления ошибок. Провозглашенная как новая политическая цель модель сервисного государства – система, которая создается и функционирует исключительно в интересах граждан. Это очень важно с точки зрения социальной стабильности. Человеку должно быть комфортно в своей стране. Характерный признак сервисного государства – это, условно говоря, «незаметные» чиновники. Они, конечно, есть, и, скорее всего, они хорошие управленцы – судить об этом достаточно по тому, что госуслуги представляются легко, пенсии и пособия получить просто, и в целом вся административная система работает слаженно. Прогресс движения нашего государства по новым политическим ориентирам можно оценивать уже сейчас, поскольку он явный и обнадеживающий. Сегодня Казахстан представляет собой достойный пример государства, которое в политологической терминологии именуется middle power – «средней мощи». Это страны, которые не имеют возможности самостоятельно что-то менять в глобальной геополитике, но, действуя совместно, могут влиять на стратегию «великих держав». В эпоху глобальной геополитической нестабильности приходит время именно таких «средних» сил, которые определяют пути и возможности выхода из ситуации глобального кризиса. Пока супердержавы делят мир в конфликтах и геостратегических играх, а они зачастую противоречивы и приводят к большим человеческим жертвам, малые и средние государства работают над обеспечением того, чтобы этот мир существовал, имел равновесие и возможности для развития. Казахстан в своем сегодняшнем состоянии успешно пользуется статусом middle power, добиваясь успехов, которые открывают ему еще более интересные перспективы. Государство сохраняет дружественные отношения со всеми странами мира и стойко держится позиции многовекторной политики, перестраивает национальную экономику в свете новых запросов и постепенно реализует важные проекты инфраструктурного развития. Казахстан достаточно успешен в международной логистике и уже является крупнейшим центром приграничного сотрудничества связав множеством коммерческих отношений регионы Европы и Азии. Институт президентства в Казахстане играет ключевую роль в политической стабильности и развитии страны. Президентская власть в Казахстане служит не только символом единства нации, но и двигателем для социальных и экономических изменений. При этом подлинным гарантом стабильности и социального развития станет постоянный диалог между институтами власти и гражданским обществом для обеспечения баланса интересов и поддержания демократических ценностей в стране. #история #Институт президентства #роль