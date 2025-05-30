Фото: пресс-служба Минкультуры

Торжественная церемония награждения победителя IV сезона литературной премии Mecenat.kz состоялась при поддержке Минкультуры и при спонсорстве компании Freedom Holding Corp, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, ежегодный проект направлен на выявление произведений, художественно отражающих подлинный облик современного Казахстана, а также на продвижение талантливых авторов.

В этом году, в четвёртый раз, на конкурс было подана 21 рукопись: 9 на казахском и 12 на русском языках.

По результатам народного онлайн-голосования лучшим признан роман молодого писателя Әлихан Жақсылық «Тургенев көшесіндегі үй жұмысқа қабылдайды».

Победителю вручен добровольный аннуитетный страховой полис от дочерней организации Freedom Holding Corp. – компании Freedom Finance Life, предусматривающий пожизненные ежемесячные выплаты в размере 500 долларов США.

С поздравительной речью на церемонии выступил председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Минкультуры Рустам Алиұлы, рассказав о мерах поддержки литературы, реализуемых министерством.

«Литература — духовная опора нации. Она воспитывает сознание и чувства, связывает прошлое и настоящее, указывает путь в будущее. Министерство реализует ряд ключевых инициатив в поддержку писателей, среди которых литературная премия «Айбоз», Президентская специальная литературная премия и молодёжная премия «Дарын». Кроме того, в прошлом году в рамках стратегического партнёрства с Союзом писателей Казахстана были реализованы три новых проекта.

В связи с объявлением 2025 года Годом рабочих профессий, стартовал новый конкурс для молодых авторов - «Ерлік пен еңбек дастаны». Все эти меры являются наглядным свидетельством системной работы по поддержке национальной литературы и творческого сообщества. Особенность сегодняшнего конкурса в его независимости от государственного бюджета. Мы высоко ценим такие гражданские инициативы», — отметил Рустам Алиұлы.

Основатель проекта Mecenat.kz Ерлан Асқарбеков подчеркнул рост уровня участников с каждым сезоном и сообщил, что победившие произведения переводятся на иностранные языки, издаются и поступают в продажу. А меценат проекта, главный исполнительный директор компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что поддержка конкурса является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на развитие человеческого потенциала.

Ранее обладателями данной премии становились: в 2022 году — писатель Шархан Қазығұл с романом «Күлпет», в 2023 году — автор романа «Өлгендер қайтып келеді»Тұрысбек Сәукетаев, а в 2024 году — заслуженный деятель Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Сәуле Досжан с романом «Өмір бәйтерегі».