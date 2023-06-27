Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan

Врач, по счастливой случайности оказавшийся на борту самолета FlyArystan, помог попутчику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фото: Kazpravda.kz

25 июня на рейсе из Астаны в Актау незадолго до снижения один из пассажиров почувствовал слабость и тошноту.

Бортпроводники согласно инструкциям оказали ему первую помощь, измерили давление, которое оказалось низким. На пассажира надели кислородную маску, предварительно убедившись, что воздух поступает.

Тем временем выяснилось, что на борту есть врач.

«Он повторно измерил давление пациента и принял решение уложить его в горизонтальное положение. Врач ввел больному внутримышечно атропин, после чего его состояние улучшилось», – рассказали в компании.

По просьбе врача была подготовлена еще одна доза атропина, адреналина и новый кислородный баллон, но они, к счастью, не понадобились.