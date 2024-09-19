Находящегося под опекой ребенка избивали в ВКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация по факту побоев девочки поступила от регионального специалиста ресурсного центра «Дом мамы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РК

В июне текущего года в адрес представителя Уполномоченного по правам человека по ВКО поступило сообщение от регионального специалиста ресурсного центра «Дом мамы» по факту побоев несовершеннолетней девочки с просьбой оказать содействие в защите ее прав.

В ходе заседания выяснилось, что девочка сбегала из дома несколько раз, а после возвращения были обнаружены следы физического насилия, а также кожных заболеваний. Физическое и психологическое состояние подростка оценили как неудовлетворительное.

«Комиссия по делам несовершеннолетних г.Усть-Каменогорск рекомендовала городским органам опеки и попечительства рассмотреть вопрос о лишении опекуна прав на опеку в связи с неисполнением обязанностей. Кроме того, руководству ЦАН рекомендовано подать заявление по факту нанесения побоев несовершеннолетней. Однако указанные уполномоченные органы вернули ребенка в ту семью, где он возможно подвергался насилию, не приняв мер по установлению обстоятельств факта нанесения побоев», – детализировали в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье 109-1 ч.1 УК РК «Побои» с целью установления объективных фактов получения телесных повреждений несовершеннолетней. Ведется следствие.