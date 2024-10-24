Накануне Дня республики в Астане родилась тройня
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В городской многопрофильной больнице №2 счастливая мама Айша Искакова родила тройню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Одна девочка и двое мальчиков.
«Мы назвали новорожденных детей Томирис, Ибрахим и Мухаммад. Ранее мы воспитывали 2 детей, теперь я стала мамой сразу 5 детей. Радости нет предела, огромная благодарность врачам! Желаю всем испытать такую же радость», – поблагодарила Айша коллектив акушерского блока больницы.
Айша Искакова родила на 33-й неделе. Новорожденные, которые родились с весом 2135, 1965 и 1580 граммов, 21 октября были выписаны из больницы и встретят свой первый праздник в своем доме с семьей.
Ранее сообщалось об астанчанке, родившей тройню после двойни.