Накануне Дня республики в Астане родилась тройня

В городской многопрофильной больнице №2 счастливая мама Айша Искакова родила тройню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одна девочка и двое мальчиков.

«Мы назвали новорожденных детей Томирис, Ибрахим и Мухаммад. Ранее мы воспитывали 2 детей, теперь я стала мамой сразу 5 детей. Радости нет предела, огромная благодарность врачам! Желаю всем испытать такую же радость», – поблагодарила Айша коллектив акушерского блока больницы.

Айша Искакова родила на 33-й неделе. Новорожденные, которые родились с весом 2135, 1965 и 1580 граммов, 21 октября были выписаны из больницы и встретят свой первый праздник в своем доме с семьей.

Ранее сообщалось об астанчанке, родившей тройню после двойни.