Тройню после двойни родила астанчанка

Первая в новом году тройня родилась в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото с сайта акимата Астаны

18 января тройня родилась в акушерском блоке городской многопрофильной больницы №2 г. Астана. Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши - мальчики. Дети родились с весом 3 000 г, 2 300 г и 2 500 г.

Отметим, что новорожденные около недели находятся в Городской многопрофильной больнице №2. По словам врачей, с детьми все в порядке, набирают в весе, находятся под присмотром. 24 января их вместе с мамой выписывают.

На своей странице в Instagram Ажар поблагодарила врачей и медперсонал за то, что помогли ее малышам появиться на свет.