Накануне Рождества

Собираться по субботам на творческие посиделки – давняя традиция участниц чувашского этнокультурного центра. Очередная субботняя встреча совпала с сочельником, и женщины единогласно решили: научатся изготавливать из белых бусин фигурки ангелочков – как светлый символ Рождества. Кстати, на приглашение откликнулись девочки из польского этнокультурного центра.

За столом, где разложено все необходимое для работы, идет оживленный разговор, обсуж­дение будущих тем мастер-классов. Идей много, поскольку спектр увлечений у рукодельниц велик. Приезжают в этот клуб из разных концов города люди творческие, обожающие создавать вещи, в которых передают свою любовь ко всему прекрасному.

– Даже самые продвинутые технологии не заменят душевной теплоты, с которой выполняются вещи ручной работы. Каждое изделие хранит в себе энергетику мастера, – говорит координатор центра, преподаватель чувашского языка Елена Тарасова. – Наш этнокультурный центр объединяет женщин разных возрастов и профессий. Каждую субботу собираемся, общаемся, делимся творческими секретами, учимся друг у друга использовать новые методы и материалы. Потом обязательно пьем чай, демонстрируем свои творения.

Нынешний мастер-класс проводила опытная рукодельница Марина Бойченко. Ловко нанизывая бусинки на специальную нить, она и показывала, и комментировала этот кропотливый созидательный процесс. При взгляде на крохотную фигурку ангела, собранного из бус, кажется, что сложного-то ничего и нет. Но без сноровки нанизывать на тоненькую нить одну за другой бусинки, так и норовящие выскользнуть из рук, очень непросто.

С тонкой работой первой справилась молодежь: София Юрченко и Милана Белогрудова пробовали силы в новом для себя деле впервые. По их словам, вещи ручной работы – это эксклюзив, интерес к ним растет. Кроме того, это и современный тренд, который ценит молодое поколение, и при большом желании изделия можно продавать, рассуждают девочки.

Светлый образ ангела люди с древности олицетворяют с добром, миром, надеждами. Свои рукотворные фигурки участницы мастер-класса подарят близким людям, чтобы напомнить: ангел-хранитель есть у каждого человека.