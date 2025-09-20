Церемония подписания прошла при участии ключевых руководителей – председателя правления аэропорта Гонконга Вивиан Чонг и председателя правления АО «Аэропорт Шымкент» Алика Ганеева. Сторонами выражено стремление к укреп­лению долгосрочного стратегического партнерства, предусматривающего обмен опытом, развитие логистики и грузоперевозок, подготовку кадров и модернизацию сервисов.

Специалисты аэропортов договорились об организации совместных обучающих программ, стажировок и визитов делегаций с целью изучения лучших достижений в управлении инфраструктурой воздушных гаваней, а также операционными и коммерческими процессами. В соответствии с меморандумом планируется совместная работа над оптимизацией логистических коридоров, в том числе за счет создания новых маршрутов для воздушных грузоперевозок между Центральной и Восточной Азией.

Особое внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных специалис­тов в области авиации, включая обучение диспетчеров, инженеров, логистов и специалистов по наземному обслуживанию. В рамках сотрудничества предполагается также внедрение инновационных решений в сфере обслуживания пассажиров и авиакомпаний, улучшение цифровых сервисов, повышение уровня комфорта и безопасности в аэропорту Шымкента.

Подписание документа стало частью широкой повестки саммита, направленного на укрепление связей между странами, участвующими в инициативе «Один пояс – один путь». Документ подчеркивает важность Шымкента как перспективного транспортно-логистического хаба на пересечении ключевых международных маршрутов. Меморандум открывает возможности для привлечения инвестиций в развитие авиационной инфраструктуры Шымкента, включая модернизацию пассажирских, расширение грузового терминалов, строи­тельство новых объектов.

Как прокомментировали в пресс-службе­ акима Шымкента, соглашение между аэропортами двух стран является важным шагом в развитии международного сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Гонконг – один из крупнейших авиационных узлов Азии, и его опыт будет крайне полезен для повышения конкурентоспособности и качества обслуживания в аэропорту Шымкента.

Меморандум укрепляет позиции Шымкента как важного стратегического звена на евразийском транспортном маршруте, открывает новые перспективы для экономического роста, модернизации инфраструктуры и расширения международного сотрудничества.