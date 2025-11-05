Их не зря сравнивают с «кровеносными системами», от которых зависит развитие экономики и социальной сферы любой страны

30 сентября 2025 года состоялось важное для развития транспортно-логистической РК событие: Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги «Достык – Мойынты». Она является ключевым инфраструктурным проектом для увеличения грузоперевозок между Казахстаном и Китаем, сокращает сроки доставки товаров и укрепляет транзитный потенциал страны. В результате пропускная способность маршрута увеличится в 5 раз, а скорость контейнерных перевозок возрастет.

Для Казахстана транспорт и логистика — это "кровеносная система" экономики, обеспечивающая бесперебойное движение товаров, ключевой фактор развития экономики и активизации межрегионального взаимодействия. Этот сектор обеспечивает своевременные поставки товаров от сырья до конечного потребителя, что необходимо для конкурентоспособности бизнеса и укрепления связей внутри страны с другими государствами.

Поэтому дороги для Казахстана с его огромными территориями, на которых населенные пункты разрознены на десятки сотни километров, играют огромную роль. При этом, в новейшей истории РК были годы, когда дороги, в особенности в сельских территориях были вовсе не дорогами, а всего лишь направлениями… Нельзя сказать, что уже удалось их превратить в комфортные автострады, но процесс идет и он меняет картину дел в дорожной сфере страны. Об этом говорят цифры статистики, с которой, как известно, не поспоришь.

Итак, объем транзитных перевозок Казахстана за январь-август 2025 года составил 25,81 млн тонн, что на 3,2 % выше объема аналогичного периода 2024 года (24,99 млн тонн). В 2025 году строительными и ремонтными работами охвачено рекордные 13 тыс. км дорог. Из них 6,6 тыс. км приходится на капитальный и средний ремонт республиканской, 4,1 тыс. км – ремонт местной дорожной сети. До конца текущего года планируется завершить ремонт 6,1 тыс. км дорог.

По мере завершения дорожно-строительных работ введена платность на 10 дорожных участках протяженностью 2 тыс. км, что позволило увеличить общую протяженность платных участков с 3,2 тыс. км до 5,2 тыс. км.

Важной задачей Правительства Казахстана остается развитие авиации, воздушных сообщений и для ее решения прилагается немало усилий, выделяются средства для инвестиций в отрасль. Парк воздушных судов составляет 105 единиц, в том числе 7 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет – Boeing 737 MAX 8, которые поставлены отечественным авиакомпаниям в первом полугодии текущего года.

На сегодня возобновлено и открыто авиасообщение с 31 страной по 144 международным маршрутам с общей частотой 842 рейса в неделю. В том числе в государства СНГ (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан), страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Юго-Восточной Азии.

Авиасообщение призвано связать регионы, включая самые дальние уголки страны, с областями и столицей. Поэтому в 2025 году начато восстановление аэропорта в городе Аркалык. Ведется строительство аэропортов в Катон-Карагайском районе и городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Оба названных района обладают большим туристическим потенциалом и авиасообщения смогут обеспечить туристам комфортное и быстрое преодоление расстояния до них.

Кроме этого, презентован генеральный план развития аэропорта Алматы, заключено соглашение об инвестициях по аэропорту Астаны на общую сумму 154 млрд тенге прямых и 393 млрд тенге косвенных инвестиций. Еще одно соглашение об инвестициях подписано в рамках плана по строительству грузопассажирского аэропорта СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» на общую сумму 250 млрд тенге.

За 9 месяцев 2025 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составил 339,4 млн тонн, что больше на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (220,1 млн тонн). В рамках поручения Главы государства, до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тыс. км железнодорожных участков. Из них завершены работы на более 2,8 тыс. км пути. В текущем году планируется провести ремонт 1 480 км железных дорог.

На 33 % увеличились контейнерные перевозки через казахстанские морские порты. Реализуется проект по строительству контейнерного хаба в порту Актау, 9 июня 2025 года запущен 1-й пусковой комплекс (завершение строительства планируется в декабре 2025 года). Проект позволит увеличить пропускную способность порта Актау до 240 тыс. ДФЭ (условная единица измерения для оценки объемов контейнерных перевозок и вместимости контейнерных терминалов).

За 9 месяцев 2025 года объем перевозок грузов речным транспортом составил 1,1 млн. тонн, что больше на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1 млн. тонн). Перевозки осуществляются в Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском водных бассейнах.

Защита интересов отечественных автомобильных перевозчиков на рынке международных транспортных услуг является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства. В целях расширения географии их перевозок, заключены межправительственные соглашения с 42 странами, с которыми ежегодно проводится обмен квотами иностранных бланков разрешений.

Квота обмена иностранными бланками разрешений определяется с учетом интересов отечественных перевозчиков и защиты казахстанского рынка, а также предложений отраслевых ассоциаций. Принимаются меры по полному переходу на цифровой формат взвешивания автотранспортных средств путем внедрения автоматизированных станций измерения (АСИ) с автоматическим привлечением к административной ответственности по нарушениям (обязательный проезд через АСИ транспортных средств грузоподъемностью свыше 12 тонн).

На сегодня установлены 63 АСИ (30 – на республиканских дорогах, 33 – на местных). Приняты новые правила распределения иностранных бланков разрешения для автоперевозок (направлены на исключение предпосылок для перепродажи ИБР на теневом рынке и создания здоровой конкуренции в области международных автоперевозок).

Ратифицировано межправительственное соглашение с Китаем в области автоперевозок, в рамках которого Казахстан стал первой страной, получившей право осуществлять транзитные автоперевозки вглубь территории Китая.