Свыше 10 млрд тенге налогов на транспорт поступило в бюджет Астаны

Налоги,Столица
0

По данным ведомства, сумма задолженности по транспортному налогу в столице составляет 7 млрд. тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала текущего года в бюджет Астаны по налогу на транспортные средства физических лиц поступило свыше 10 млрд тенге. Об этом сообщили в столичном Департаменте государственных доходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

По данным ведомства, сумма задолженности по транспортному налогу в столице составляет 7 млрд. тенге.

В департаменте напомнили, что согласно законодательству, за каждый день просрочки начисляется пеня. Кроме того, в отношении должников применяются меры принудительного взыскания, включая направление уведомления, вынесение налогового приказа и передачу материалов частным судебным исполнителям.

Задолженность свыше 1 МРП подлежит взысканию в принудительном порядке. Срок исполнения налогового приказа составляет 30 рабочих дней.

Проверить наличие задолженности жители могут через официальный сайт КГД — kgd.gov.kz; портал eGov.kz; мобильное приложение eSalyq Azamat.

Информация о возможных временных ограничениях на выезд доступна на сайте aisoip.adilet.gov.kz. 

Астанчанам настоятельно рекомендуют своевременно исполнять налоговые обязательства, чтобы избежать дополнительных расходов.

Более подробную информацию о налогах можно узнать по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd_dgd_astana

#Астана #транспорт #налог #авто

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]