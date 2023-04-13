"Нам не нужны полумеры" – премьер поручил увеличить мощность Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год

Как отметил глава Кабмина, в этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента и реализации поручений, данных им в рамках рабочей поездки в мегаполис 27 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С участием руководителей центральных госорганов и акимата города были рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам» и магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы.

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.

Премьер-министр подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год вместо 9 млн тонн, как это планировалось ранее. При этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.

«Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ», - сказал Алихан Смаилов.

На совещании также рассмотрели меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива «Қайнарбұлақ», совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательских корпораций для инвестпроектов и ряд других.

«Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений», - заключил премьер-министр.