"Нам не нужны полумеры" – премьер поручил увеличить мощность Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год

Правительство, Экономика, Энергетика
408

Как отметил глава Кабмина, в этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента и реализации поручений, данных им в рамках рабочей поездки в мегаполис 27 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С участием руководителей центральных госорганов и акимата города были рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам» и магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы.

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.

Премьер-министр подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год вместо 9 млн тонн, как это планировалось ранее. При этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.

«Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ», - сказал Алихан Смаилов.

На совещании также рассмотрели меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива «Қайнарбұлақ», совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательских корпораций для инвестпроектов и ряд других.

«Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений», - заключил премьер-министр.

 

#Смаилов #поручение #завод #премьер #НПЗ #мощность

Популярное

Все
Карагандинский клуб дзюдо «Jenys» успешно преодолел групповую стадию нового международного проекта – Континентальной лиги дзюдо
Развитие этноспорта, а также подготовку к V Всемирным играм кочевников обсудили в Астане
В столице проведена имитация запуска первого экипажа экспериментального космического модуля Space Nomad
Права более 600 начинающих предпринимателей защитила Антикоррупционная служба области Жетысу
Об экологической ситуации в республике на брифинге в службе СЦК журналистам рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов РК
Паводок в Северо-Казахстанской области набрал такую силу, что местные власти вынуждены снимать с привязи понтонные мосты
В Восточном Казахстане начался пожароопасный сезон
И снова ничья
Астана торжествует в Ташкенте
Вдохновленная морем
Кукла мечты
Органы прокуратуры и уполномоченный по правам человека объединяют усилия в работе по противодействию пыткам
Дамы... они такие дамы
В гармонии с собой и миром
От омоложения до разочарования – один шаг
Нестареющий дед
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Распоряжения Главы государства
Халтура не пройдет
Дерзай, диджей!
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев

Читайте также

На 232 млн тенге оштрафовали кызылординский филиал АО "КазТ…
Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продук…
Перевалку нефти приостановили на морском терминале КТК
Торжественное собрание, посвященное Дню работников науки, п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]