Намеренно сбил на авто своего оппонента туркестанец

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Драка между двумя мужчинами в Туркестанской области закончилась наездом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Туркестанской области

По информации ДП, 13 мая около 21:30 на центральной площади поселка Мырзакент между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В результате один из них на своей автомашине Mercedes-Benz умышленно сбил обидчика.

Пострадавшего с телесными травмами доставили в больницу. Оттуда же об инциденте сообщили в Мактааральский районный отдел полиции. На место выехала следственно-оперативная группа.

В отношении обеих сторон начато досудебное расследование по уголовным статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 2) и «Хулиганство» (часть 1).

Подозреваемого, совершившего умышленный наезд, водворили в ИВС.

Стражи порядка установили, что в момент начала инцидента там также присутствовал депутат районного маслихата, который попытался разнять двух участников ссоры.

Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП Туркестанской области. По результатам будет дана правовая оценка всем участникам происшествия.

 

 

 

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