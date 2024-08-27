Написанную в честь Жанибека султана старинную рукопись представили в Казахстане

Найдена рукопись, написанная в XIV веке в честь Жанибека султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ РК

По информации ведомства, 96-страничная рукопись написана в 1334 году для султана Жанибека.

В рукописи представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбека хана.

На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).

Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский ученый Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной МКИ РК в рамках комплексного плана «Архив-2025».

Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.