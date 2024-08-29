Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды

Водное хозяйство
84
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Прозвучавшая на днях новость о том, что впервые за последние десять лет Капшагайское водохранилище наполнили на 100% объема, чрезвычайно обрадовала местных аграриев. Как известно, этот водоем, а также озеро Балхаш наполняются водой от трансграничной реки Или, берущей начало на территории Китая.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долгие годы водосток по Или снижался по причине растущего водозабора, осуществляемого китайскими фермерами. Постепенно мелели Балхаш и Капшагай: в 2020 году уровень воды в водохранилище упал на рекордные 2 млрд кубометров.

Нынче, как сообщило Министерство водных ресурсов и ирригации, на Капшагае собрано свыше 18 млрд кубометров воды. Специалисты связывают данный показатель в том числе с таянием ледников в горах Заилийского Алатау и большим количеством выпавших весной и летом осадков.

По словам заместителя главы Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медета Керимжанова, с начала поливного сезона вода по­дается в расположенные недалеко от водохранилища Акдалинский и Шенгельдинский массивы. Общий охват территории – 34 тыс. га. Тем самым поливной водой в полном объеме обеспечены рисоводческие и луководчес­кие хозяйства двух сельских округов.

Сейчас объем Капшагайского водохранилища сос­тавляет 16,2 млрд кубомет­ров воды. Поливной сезон в регионе продолжится до конца сентября.

По оценкам экспертов-гидрологов, от эффективного использования ресурсов реки Или во многом зависит социально-экономическое развитие Алматинской области. Достаточно сказать, что вода идет на нужды не только орошаемого земледелия, но и энергетики, коммунального и рыбного хозяйства, животноводства, сельских населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации, разрабатывается проект межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек – Иртыша, Или и Эмель. Стороны уже пришли к единому мнению по ряду пунк­тов будущего соглашения.

По мнению специалистов-экологов, главная задача – спасти водоемы от обмеления, увеличить популяцию рыбы, восстановить уникальный природный баланс и экосистему с ее богатой фау­ной и флорой. Первые и очень важные шаги по решению данной проб­лемы уже сделаны.

#вода #водохранилище #Капшагай #нехватка

Популярное

Все
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Небезопасный детский сад
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Аферист в погонах
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Если есть любовь к небу, то это навсегда
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров во…
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 1…
Около 6,4 млрд кубометров воды предоставили аграриям в поли…
Еще 500 млн кубометров воды направит Узбекистан Казахстану …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]