Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды

Прозвучавшая на днях новость о том, что впервые за последние десять лет Капшагайское водохранилище наполнили на 100% объема, чрезвычайно обрадовала местных аграриев. Как известно, этот водоем, а также озеро Балхаш наполняются водой от трансграничной реки Или, берущей начало на территории Китая.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долгие годы водосток по Или снижался по причине растущего водозабора, осуществляемого китайскими фермерами. Постепенно мелели Балхаш и Капшагай: в 2020 году уровень воды в водохранилище упал на рекордные 2 млрд кубометров.

Нынче, как сообщило Министерство водных ресурсов и ирригации, на Капшагае собрано свыше 18 млрд кубометров воды. Специалисты связывают данный показатель в том числе с таянием ледников в горах Заилийского Алатау и большим количеством выпавших весной и летом осадков.

По словам заместителя главы Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медета Керимжанова, с начала поливного сезона вода по­дается в расположенные недалеко от водохранилища Акдалинский и Шенгельдинский массивы. Общий охват территории – 34 тыс. га. Тем самым поливной водой в полном объеме обеспечены рисоводческие и луководчес­кие хозяйства двух сельских округов.

Сейчас объем Капшагайского водохранилища сос­тавляет 16,2 млрд кубомет­ров воды. Поливной сезон в регионе продолжится до конца сентября.

По оценкам экспертов-гидрологов, от эффективного использования ресурсов реки Или во многом зависит социально-экономическое развитие Алматинской области. Достаточно сказать, что вода идет на нужды не только орошаемого земледелия, но и энергетики, коммунального и рыбного хозяйства, животноводства, сельских населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации, разрабатывается проект межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек – Иртыша, Или и Эмель. Стороны уже пришли к единому мнению по ряду пунк­тов будущего соглашения.

По мнению специалистов-экологов, главная задача – спасти водоемы от обмеления, увеличить популяцию рыбы, восстановить уникальный природный баланс и экосистему с ее богатой фау­ной и флорой. Первые и очень важные шаги по решению данной проб­лемы уже сделаны.