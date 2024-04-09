Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения

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Выступившая в суде в качестве свидетеля Карлыгаш Алмагамбетова рассказала о событиях той трагической ночи. В ресторане все видели, что между супругами произошла ссора.

«Я предложила вызвать такси, чтобы помочь отправить их домой. Было видно, что они напряжённые, что у них был конфликт. Салтанат сама заказала машину и говорила, что водитель долго едет. Она сказала, что устала, что хочет уйти. Я не могу лезть в их личную жизнь. Мне было неудобно задавать такие вопросы», – сказала бывший администратор заведения.

По ее словам, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов сообщил ей, что Бишимбаев и Нукенова находятся в вип- кабинке и спят в обнаженном виде. Она предложила принести одежду для девушки. Вещи оставила на кассе, потом передала их Байжанову.

«Все начали собираться, весь персонал подошел к 11.00. Мы делали свою работу, у нас вечером должны были быть банкеты. Через какое-то время Бахытжан сказал: «Соберите всех во второй вип-кабинке. Я спросила, что случилось. Он ответил: «Закройтесь ширмой, они сейчас уедут домой. Весь персонал сидел там, нас туда не пускали», – пояснила она.

Свидетельница упомянула, что вечером в ресторане должны были быть банкеты, но мероприятия затем перенесли на другие даты.

Кроме того, за несколько дней до убийства сотрудники могли наблюдать ссору в вип-кабинке между Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой. По ее словам, всюду была разбитая посуда и поломанная мебель, там царил хаос.