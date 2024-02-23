НАСА: американский аппарат Odysseus успешно прилунился на Луну

В мире, США
143
Айман Аманжолова
[email protected]

По данным НАСА, аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщила компания-разработчик и НАСА.

"Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus обрел новый дом", - заявил в ходе трансляции руководитель полета Odysseus.

Космический корабль, стартовавший с Земли 15 февраля, совершал прилунение в автономном режиме. Все прошло штатно вплоть до расчетного времени посадки, когда центр управления полетом потерял связь с ним. На возобновление сигнала и подтверждения факта посадки ушло порядка десяти минут.

Как сообщило после подтверждения успешной посадки НАСА, Odysseus коснулся лунной поверхности в 18:23 (05.23 по времени Астаны). Глава НАСА Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus "триумфальной" и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска — компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии, с возвращением США на поверхность Луны. Последний раз американский аппарат совершал посадку на нее в декабре 1972 года.

Полет Odysseus, построенного Intuitive Machines по контракту с НАСА, считается важным этапом на пути возвращения США на Луну в рамках программы "Артемида", целью которой является посадка на спутник Земли международного экипажа в ближайшие несколько лет, а также строительство окололунной станции.

Ранее стало известно, что Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира. 

 

#США #Луна #спутник #НАСА

Популярное

Все
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Вы сапожник? Нет, я повар!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Учитель казахского языка Татьяна Любина старается привить ученикам любовь к языку Абая и Мукагали
Копают там, где можно и нельзя
В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду
На правах рекламы
Наказание или пытка?
Зимы последний отголосок
Вице-премьер поручила полностью перезагрузить систему медстрахования
Первый трофей сезона
Путь к крепкому здоровью и благополучию
Матчи на вылет
На кортах Дохи и Дубая
Дуйсенова: Эпидемия кори показала низкий уровень работы СЭС и контроля со стороны Минздрава
Суперданк «по-казахски»
Не в обиду
Не только игра, но и спорт
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени

Читайте также

Распространение кори среди детей ВОЗ связала с пандемией CO…
Армения приостановила участие в ОДКБ
Кристоф Лерибо стал новым президентом Версальского дворца
Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира в Норве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]