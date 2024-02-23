НАСА: американский аппарат Odysseus успешно прилунился на Луну

По данным НАСА, аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщила компания-разработчик и НАСА.

"Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus обрел новый дом", - заявил в ходе трансляции руководитель полета Odysseus.

Космический корабль, стартовавший с Земли 15 февраля, совершал прилунение в автономном режиме. Все прошло штатно вплоть до расчетного времени посадки, когда центр управления полетом потерял связь с ним. На возобновление сигнала и подтверждения факта посадки ушло порядка десяти минут.

Как сообщило после подтверждения успешной посадки НАСА, Odysseus коснулся лунной поверхности в 18:23 (05.23 по времени Астаны). Глава НАСА Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus "триумфальной" и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска — компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии, с возвращением США на поверхность Луны. Последний раз американский аппарат совершал посадку на нее в декабре 1972 года.

Полет Odysseus, построенного Intuitive Machines по контракту с НАСА, считается важным этапом на пути возвращения США на Луну в рамках программы "Артемида", целью которой является посадка на спутник Земли международного экипажа в ближайшие несколько лет, а также строительство окололунной станции.

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