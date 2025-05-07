NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Незадолго до своей смерти известный физик-теоретик Стивен Хокинг предсказал гибель Земли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На саммите Tencent WE 2017 года, проходившем в Китае, Хокинг заявил, что к 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар, поэтому человечество должно быть готово покинуть планету или погибнуть.

Прогноз ученого основывался на экспоненциальном росте населения, истощении ресурсов Земли и катастрофическом ухудшении состояния окружающей среды.

Специалисты NASA назвали опасения физика обоснованными. При этом в американском космическом агентстве отметили, что неконтролируемое истощение ресурсов Земли может даже ускорить приближение коллапса, хотя и не уточнили дату.

 

#NASA #планета #апокалипсис #Хокинг

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