NASA собирается возобновить выходы в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Внекорабельную деятельность приостановили в июне по причине утечки воды из контура охлаждения одного из скафандров.

Управляющий операциями и интеграцией программы МКС Билл Спетч сообщил журналистам на пресс-конференции, что NASA планирует новую серию выходов в открытый космос «в начале следующего года». По словам Спетча, инженерам удалось решить проблему с утечкой воды, которая могла угрожать жизни астронавтов, выходящих в открытый космос.

Так, в июне два астронавта NASA готовились покинуть Международную космическую станцию для выхода в открытый космос, однако операцию внезапно отменили из-за утечки воды в сервисном и охлаждающем шланговом узле скафандра Трейси Дайсон.