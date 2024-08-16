Население Казахстана рассматривается в качестве партнёра в вопросе строительства АЭС – политолог

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Эдуард Полетаев

16 августа в Алматы состоялись публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Ранее такие встречи проходили во многих городах и регионах страны (в т. ч. в селе Улькен Алматинской области, как вероятной локации станции). Алматы и Астана – последние площадки для публичных обсуждений.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001544868184

Мероприятие в Алматы собрало много людей: экспертов атомной отрасли, представителей министерства энергетики, лидеров общественного мнения, публичных деятелей, журналистов и неравнодушных граждан. Имели место быть и проявления радиофобии: некоторые граждане, находясь в плену протестной эйфории, думая и действуя в соответствии с навязанными лозунгами, использовали своё право на свободное выражение мнения.

Они попытались развернуть информационно-пропагандистскую деятельность. Однако во время проведения всех слушаний никто из противников возведения АЭС так и не смог аргументированно объяснить, почему нахождение действующих станций во многих развитых странах мира является нормальным, а в Казахстане - недопустимым. Как говорится, устойчивость к провокациям – есть надёжная защита для продуктивной деятельности.

Общественных антиядерных организаций, саботирующих строительство АЭС, в стране нет. При этом в соцсетях идёт настоящий разгул дезинформации: антиатомщики желают на волне радиофобии нажить себе тот или иной капитал.

Использование нерациональной аргументации, стереотипов и внушения страхов призвано запугать общественность. Однако благодаря общественным слушаниям публика получает необходимые знания, а ряды сторонников ядерной энергетики увеличиваются. 

Никто не собирается принимать решение о возведении АЭС без участия населения, так как оно является партнером, самостоятельным субъектом коммуникации. Доказательством этому служит то, что вопрос строительства будет решен на референдуме осенью 2024 г. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления перед журналистами в мае этого года.

Открытость и объективность могут помочь преодолеть дезинформированность населения. Поэтому в стране налаживают двустороннюю коммуникацию с учетом общественных мнений и предложений, а также выработкой консенсусных решений по вопросам дальнейшего развития атомной отрасли. 

Лидеры мнений переводят сложные научные факты на уровень обыденного сознания, что позволяет населению получить новую объективную информацию о преимуществах и недостатках ядерной энергетики, убедиться в её безопасности, перспективности и необходимости строительства АЭС.

Ведь информационная составляющая большой политики в отношении радиофобии многогранна, также множественными могут быть и инструменты влияния на общественное мнение, побуждающие к негативному восприятию ядерных технологий в принципе.

Современная оценка использования возобновляемых источников энергии в мире и их очевидных преимуществ дает основания полагать, что со временем ядерная энергетика станет главным источником. Весьма убедительным аргументом представляется зависимость продолжительности жизни человека от количества потребляемой энергии, приведенная Комитетом по атомной энергии скандинавских стран, из которой следует, что возрастание потребления энергии, особенно при переходе от низких его значений к 10-15 МВт год на человека, приводит к заметному увеличению средней продолжительности жизни.

Проблема энергодефицита есть во всем мире и Казахстан не исключение. По прогнозам, к 2030 году дефицит может составить 6 ГВт. Без электричества ни о каком развития государства речи просто быть не может.

На сегодняшний день в мире эксплуатируется 416 атомных реакторов, из которых 74% — это легководные реакторы под давлением. Такой же планируется построить в Казахстане. Он отвечает всем мировым стандартам безопасности. Так что у граждан не должно быть боязни мифического «атомного монстра».

#энергетика #АЭС #референдум

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