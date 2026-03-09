Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект новой Конституции отражает переход страны к следующему этапу правового и институционального развития. Если Конституция 1995 года была направлена прежде всего на обеспечение устойчивости в период становления независимости, то нынешний вариант предусматривает уточнение механизмов ответственности власти и защиты прав граждан.

Принципиально важным считаю то, что в проекте новой Конституции права и свободы человека впервые прямо закреплены в качестве приоритета государства. Это не декларативное положение, а ценностный ориентир, который должен учитываться при разработке законов, принятии управленческих решений и осуществлении правосудия. В сочетании с принципом «Закон и Порядок» такая политика формирует более четкую и предсказуемую модель правового регулирования.

Очень важно и то, что в качестве фундамента государственности названы единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Для Казахстана это не абстрактные слова. Это основа нашей стабильности и мирного развития.

Существенным шагом выступает и уточнение конституционных гарантий правовой определенности. Закрепление запрета обратной силы законов, ухудшающих положение граждан и бизнеса, усиливает доверие к правовой системе и снижает регуляторные риски. Для экономики и гражданского оборота это означает большую стабильность и предсказуемость правил. Данная норма связывается с принципами законности, справедливости и правовой устойчивости, а также с общим подходом, при котором регулирование должно быть ориентировано на защиту прав и законных интересов человека.

Важные изменения затрагивают институт собственности. Она признается во всем многообразии форм, при этом пользование ею должно осуществляться с учетом общественных интересов и прав других лиц, соответствовать требованиям охраны окружающей среды и, конечно же, осуществляться в рамках закона. Такой подход снижает риски расширительного толкования и соответствует современным международным стандартам баланса частного и публичного интересов.

Отдельного внимания заслуживает институциональная реформа Парламента. Переход к однопалатному Курултаю направлен на повышение ответственности и прозрачности законотворческого процесса. Концентрация парламентских полномочий в одном представительном органе делает систему более понятной для общества и усиливает политическую ответственность депутатов за принимаемые решения. Дополнение парламентской модели институтом Қазақстан Халық кеңесі создает устойчивый канал общественного и экспертного диалога на конституционном уровне.

Важно и то, что проект Конституции учитывает современные вызовы, включая цифровизацию и экологическую повестку. Закрепление принципов защиты прав человека в цифровой среде, а также бережного отношения к природе и ответственности перед будущими поколениями отражает понимание того, что качество жизни и устойчивое развитие становятся неотъемлемой частью правового государства.

Новые конституционные принципы означают, что цифровая сфера рассматривается как пространство, в котором подлежат защите частная жизнь, персональные данные, тайна сообщений и иные права человека, а законодательство и практика в этой области должны учитывать данный конституционный стандарт.

Таким образом, проект новой Конституции не ломает основы государственности, заложенные ранее, а развивает и уточняет их. Сильной стороной является то, что предлагаемые изменения носят эволюционный характер и направлены на формирование более справедливой, предсказуемой и ориентированной на человека правовой системы.