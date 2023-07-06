Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Общество
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Наталия Хомс

Одни уже состоялись, а другие жители и гости столицы могут посетить в грядущие выходные дни.

фото пресс-службы театра "Астана Опера"

Так, сегодня вечером, 6 июля, нас ждет Open Air – концерт на территории EXPO, где можно будет услышать таких известных исполнителей, как Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Кураиш, Еркеш Хасен, Qanay, группа Ninety-One.

Астана – город театральный, и театры столицы в эти дни представляют свои лучшие произведения. Так, театр «Астана Опера» представляет сегодня грандиозную постановку оперы «Аида» Дж. Верди. Спектакль выдающегося режиссера и сценографа Франко Дзеффирелли – это всегда большое культурное событие для столицы. Напомним, «Аида» в свое время открывала театральный сезон «Ла Скала».

Проходит сейчас и ставший традиционным фестиваль «Опералия», гостями которого в нынешнем году стали известные оперные певцы из Италии – тенор Диего Каваццин, исполняющий главную мужскую партию Радамеса, и меццо-сопрано Иза­бель де Паоли (принцесса Амнерис). Знаменитый баритон из Монголии Бадрал Чулуунбаатар виртуозно выступает в роли Амонасро. За дирижерским пультом – маэстро Диан Чобанов (Болгария).

– Впервые я исполнил эту партию в 2019 году на сцене «Арена ди Верона», и она стала для меня золотым ключом в прекрасном мире музыки, который также открыл двери театра «Астана Опера». Амонасро близок мне по духу, потому что я тоже по своему характеру воин. Благодарю за теплый прием. Это не первое мое выступление на вашей сцене: в 2021 году я также принимал участие в опере «Аида», – сказал Бадрал Чулуун­баатар.

В свою очередь Диего Каваццин отметил, что «Аида» – очень сложная работа для вокалиста, особенно в техническом плане, музыка требует глубокого осмысления и колоссальной концентрации. А дебютантами «Аиды» стали ведущая солистка «Астана Опера» Айгуль Ниязова (Аида), ведущий солист Талгат Галеев (Амонасро), солистка Галина Чеплакова (Жрица). Слушатели международной оперной академии Astana Opera Валерий Селиванов и Талгат Аллабиринов спели партии Царя Египта и Гонца.

В культовой постановке задействовано двести человек: солисты, мужской и женский хор, артисты балета, оркестра, миманса.

Послезавтра, 8 июля, можно будет отправиться в захваты­ваю­щее путешествие вместе с театром «Астана Балет», который покажет спектакль «Шелковый путь» Мукарам Авахри на либ­ретто казахстанского поэта Бахыта Каирбекова. Музыкальную основу балета составили произведения композиторов Армана Амара, Владимира Иваноффа, Омара Фарука Текбилека и Рената Гайсина.

7 июля на территории EXPO перед павильоном-сферой «Нұр Әлем» состоится масштабный книжный фестиваль Kitap Fest. Ожидаются встречи с известными писателями и блогерами, книжные ярмарки, буккроссинг, а самых маленьких посетителей ждет бесплатная развлекательная программа.

Здесь же в выходные пройдет восточная ярмарка «Елорда базары», где горожан будет ждать продукция лучших фермерских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. Состоится фестиваль уличной кухни. Сильнейшие дизайнеры и ремесленники страны предложат свои коллекции в этностиле, ювелирные и керамические изделия, работы из войлока и шелка, сувениры.

8–9 июля в зоне амфитеат­ра запланирован большой праздник еды и напитков Jubilee food truck, где пройдут серии мас­тер-классов по приготовлению нестандартных баурсаков, лимонадов и коктейлей, можно будет даже создать собственный напиток. На фестивале представят 25 блюд разных народов мира, специально подобранных и приготовленных к 25-летию столицы.

…А если кто-то переживает, что не удастся попасть на все праздничные мероприятия, то спешим вас обрадовать: мы тоже их посетим и непременно расскажем о том, как все прошло, на страницах нашей газеты.

#Астана #мероприятия #День столицы #празднование

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Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
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