Наши атлеты отличились на международных турнирах

На очередном этапе турнира серии «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ) казахстанская сборная завоевала три бронзовые медали. Даурен Суюкенов стал третьим в весовой категории до 60 кг среди мужчин, а среди женщин на пьедестал почета поднялись Абиба Абужакинова (до 48 кг) и Назгуль Маратова (свыше 78 кг).

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На Открытом кубке Азии по дзюдо, прошедшем в спортивном комплексе «Халык Арена» в Актау, сборная Казахстана выступила просто феноменально, завое­вав 12 золотых, 11 серебряных и 21 бронзовую медаль.

В это же время в Самарканде (Узбекистан) на чемпионате Азии по академической гребле спортсмены сборной Казахстана завоевали восемь медалей: две серебряные и шесть бронзовых. Амир Маймуратов в финале уступил Пэну Ву (Китай), а наша Тамара Улжабаева совсем не­много проиграла Шисюэ Мэн, также представлявшей КНР.

На теннисном турнире Shymkent Open ITF Juniors Зангар Нурланулы стал победителем первенства, одержав верх в финале над сербским спортсменом Николой Йовичем (95 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:1. Это уже четвертый титул Зангара на турнирах ITF Juniors в одиночном разряде.

Первая ракетка Казахстана и 31-я в мировом рейтинге в парном разряде Анна Данилина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Ухане (Китай), выступая в паре с Ириной Хромачевой из России. В финале они обыграли американский дуэт Джессику Пегулу и Айшу Мухаммад со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Отличились наши спорт­смены и на чемпионате мира по грэпплингу (разновидность единборств) в Астане. Они завоевали одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

А на прошедшем чемпио­нате мира по карате WKF среди юниоров и молодежи (U21) в Венеции – Йезоло (Италия) спортсмены сборной Казахстана завое­вали одну золотую, одну сереб­ряную и две бронзовые награды.