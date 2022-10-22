Наши луки не для скуки!

В Петропавловске на выставке, посвященной Дню Республики, представлен старинный казахский лук из рогов горного козла с тетивой из шелковых нитей.

В музейном комплексе «Резиденция Абылай-хана» открыта выставка холодного и огнестрельного оружия «Туған өлкем – Қазақстан».

Это теперь модное слово «лук», равнозначное английскому look, применимо к моде и означает взгляд, образ и то, как выглядит человек здесь и сейчас. Но сотни лет назад лук считался исключительно метательным оружием.

Известно, что самые качественные луки казахи покупали в Китае, Ташкенте и Бухаре. Бухарский лук, например, стоил десять лошадей. Кроме лука со стрелами на выставке представлены копья, мечи, сабли, палицы, булавы, топоры, секиры и одно фитильное ружье. Показывая старинные предметы, экскурсовод сообщает, что воинская повинность в степи являлась одной из самых важных.

Английский путешественник Антоний Дженкинсон писал в XVI веке о кочевниках При­аралья, что они никогда не выезжали без лука, стрел и меча, «будь то на охоту или для какого-нибудь другого увеселения». Ношение оружия было не только законным правом свободного скотовода, но и обязанностью. По положению «Жеті жарғы» хана Тауке равноправным членом кочевого общества мог считаться только тот, кто имел оружие.

Огнестрельное оружие казахи стали применять в XV веке. Но

ружье не вытес­нило, а лишь дополнило холодное оружие, потому как его скорострельность была значительно ниже, чем у лука, а в ненастную погоду фитиль и порох отсыревали.

На выставке можно также увидеть, как выглядели меч правосудия (или меч палача), японский меч «Вакидзаси», а также меч короля Артура. Эти легендарные клинки представили предприниматель Виктор Жаворонков и преподаватель Ергали Саткенов.