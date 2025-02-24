Наследие гения: концерт в честь 180-летия Абая пройдет в Астане

Театр,Музыка,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Исполнителем и идейным вдохновителем концерта стал народный артист Казахстана, лауреат госпремии РК Шахимардан Абилов

Фото: пресс-служба театра

В честь 180-летия великого поэта-просветителя, композитора, философа Абая Кунанбаева в «Астана Опера» запланирован ряд значимых мероприятий. Первым из них станет концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар», который состоится 2 марта в Камерном зале имени К. Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz 

Исполнителем и идейным вдохновителем концерта является народный артист Казахстана, лауреат госпремии РК Шахимардан Абилов.

Вместе с ним в этом музыкальном вечере примут участие лауреат международных конкурсов, выпускник Международной оперной академии Astana Opera тенор Нурсултан Ануарбек, а также лауреат международных конкурсов, слушатель третьего учебного сезона академии сопрано Сара Садыгулова. Партия фортепиано – заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова.

В пресс-службе театра отметили, что в этот вечер на сцене Камерного зала имени К. Байсеитовой впервые прозвучит цикл романсов композитора Еркегали Рахмадиева на стихи Абая Кунанбаева. Шахимардан Абилов отметил, что эти семь романсов представляют собой первый вокальный цикл в истории казахского классического романса.

«В 1981 году, готовя свой концерт в консерватории, я обнаружил романс Еркегали Рахмадиева на знаменитое стихотворение Абая «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», написанный им еще в студенческие годы. Этот романс так и остался неизданным и неисполненным. Его мелодия – широкая, звучание – высокое, а вокальная партия требует мощного дыхания в верхних октавах. В 1986 году я впервые исполнил его на пленуме Союза композиторов. Услышав мое исполнение, Еркегали Рахмадиев выразил мне благодарность за то, что я дал новую жизнь его произведению. Вдохновившись этим, он написал еще семь романсов на стихи Абая специально для моего голоса. Так был создан первый в истории казахской профессиональной музыки вокальный цикл из 7 романсов на стихи великого поэта», – рассказал Шахимардан Абилов.

Оперный певец также подчеркнул важность популяризации творчества великого Абая.

«Лейтмотив, гармония стихов Абая необычны. Тематика его произведений невероятно разнообразна. Настроение, любовь и ненависть, природа, социальная и гражданская лирика – все это наша жизнь. Каждое его стихотворение – это отдельная философия, отдельная мудрость. Если мы поймем и будем следовать за таким великим мыслителем, как Абай, мы займем достойное место в мире», – отметил он. 

В знаменитый цикл романсов Еркегали Рахмадиева вошли стихи Абая «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Жаздыгүн шілде болғанда», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да...», «Қажымас дос халықта жоқ», «Сіз – қырғауыл жез қанат», «Қара қатын», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа...».

В настоящее время оперный певец Шахимардан Абилов и музыкальный консультант театра «Астана Опера» Раушан Бескембирова готовят эти семь романсов к представлению публике в формате двух моноциклов.

Кроме того, в программе прозвучат четыре романса Нагима Мендыгалиева на стихи Абая: «Мен сәлем жазамын», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Кейде есер көңіл құрғырың», «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол», арии из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, а также песни на стихи поэта, написанные Сыдыком Мухамеджановым, Мансуром Сагатовым и Евгением Брусиловским.

«Многие композиторы писали романсы на стихи Абая, но почерк Еркегали Рахмадиева уникален, современен. Его цикл из семи романсов – произведение, которое исполняется крайне редко. До сегодняшнего дня эти романсы исполнял только Шахимардан Абилов», – отметила концертмейстер Раушан Бескембирова.

По ее словам, в романсах на стихи Абая Еркегали Рахмадиев глубоко раскрывает философские размышления поэта, соединяя их с современной гармонией. Фортепианная партия в этих произведениях отличается высокой насыщенностью и требует от исполнителя не только безупречной техники, но и глубокого осмысления музыкального образа.

«Сложность исполнения обусловлена необходимостью тонко передавать выразительную драматургию и эмоциональные оттенки, заложенные в музыке композитора. Сейчас вместе с Шахимарданом Кайдаровичем мы заново изучаем все семь романсов. В процессе подготовки к концерту создается новая редакция этого цикла. Она станет ценным материалом для будущих поколений музыкантов», – добавила Раушан Бескембирова.

Также она отметила, что концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» откроет серию мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбаева в театре, а осенью планируется провести еще несколько концертов с произведениями других композиторов, писавших музыку на его стихи.

Напомним, что в репертуаре «Астана Опера» представлены произведения, отражающие жизненный путь и творчество Абая. Так, в 2015 году на сцене Большого зала театра состоялась премьера оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова. За эту постановку театр в 2018 году был удостоен госпремии РК. 

#концерт #юбилей #театр #Абай #Астана Опера

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