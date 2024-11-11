Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования «7-20-25»

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

В частности, одним из условий выдачи ипотечных жилищных займов является отсутствие жилья на праве собственности (супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев в Казахстане, подтвержденное сведениями правового кадастра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исключение составляет: наличие комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; жилище, которое признано аварийным.

Кроме того, вводится отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению для военнослужащих срочной службы на период службы плюс 60 дней после ее окончания.

Объем финансирования на 2025 год установлен в размере 100 млрд тенге, но не более 25 млрд тенге в квартал.

Постановление Нацбанка от 30 октября 2024 года № 65 можно посмотреть здесь.

#программа #ипотека #льготное кредитование

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