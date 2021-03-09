Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Сообщается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,00%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,00%.
"Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции. Инфляционные ожидания населения слабо заякорены и остаются на повышенном уровне. Также ожидается постепенное ослабление дезинфляционного эффекта со стороны потребительского спроса, что будет обусловлено восстановлением экономической активности в условиях улучшения эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что инфляционный фон в феврале 2021 года остался неизменным, формируясь в соответствии с прогнозами Национального банка. Уровень годовой инфляции составил 7,4% (7,4% в январе 2021 года). Основной вклад в инфляцию продолжает вносить ускорение продовольственной компоненты, рост которой составил 11,6% (11,4%). Рост непродовольственной компоненты и платных услуг составил 5,2% (5,3%) и 3,9% (4,1%) соответственно.
Очередное плановое решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 26 апреля 2021 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.