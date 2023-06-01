Об укреплении тенге рассказали в Нацбанке

По итогам мая курс тенге укрепился на 1,2%, до 447,71 тенге, за доллар США.

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В главном банке страны пояснили, что укрепление нацвалюты произошло на фоне периода налоговых выплат в мае, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 152 до 144 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США.

Отмечается, что продажи валютной выручки квазигосударственными компаниями в течение прошлого месяца составили около 323 млн долларов. Они продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Вместе с тем продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов. При этом доля продаж из Национального фонда составила 28% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов в день.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк провел покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых оставили 240 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в мае Национальный банк не проводил.

«На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в июне Нацбанком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 550 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США», – подытожили в НБ.