Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах телефонного мошенничества

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Национальный банк Казахстана вновь обратился к гражданам из-за активизации телефонных мошенников, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В НБК рассказали, что злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь.

«Далее злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере, либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают деньги и подключают виртуальный дубликат SIM-карты», - говорится в сообщении Нацбанка.

В НБК добавили, что после хищения денег со счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня, и оформляют денежные или товарные кредиты. В качестве подтверждения легитимности своих действий они отправляют поддельные служебные удостоверения работников Национального банка, фейковые документы от имени Национального банка, письма и реквизиты для страхования сбережений или осуществления банковских переводов.

«Национальный банк Казахстана призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Национального банка прервать разговор», - добавили в НБК.

В релизе сообщается, что работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.

Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру: 1477.

 

#деньги #Нацбанк #мошенники #телефон

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