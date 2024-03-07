Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников

В Нацбанке отметили, что не обслуживают физлица и не проводят денежные расчеты с населением, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Мошенники с целью похищения средств представляются работниками Национального Банка.

«При этом в данной схеме задействованы подставные «сотрудники правоохранительных или специальных органов». Под предлогом проведения «специальных операций» или разбирательств злоумышленники в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных «работников специальных и правоохранительных органов, Национального Банка», отправляют поддельные служебные удостоверения, письма с инструкциями, а также реквизиты по «страхованию денежных средств» и осуществлению банковских переводов», - говорится в сообщении.

Подобные документы зачастую содержат детальную информацию о наличии или погашении кредитной задолженности, а также движении денежных средств. Дополнительно на документах размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие данные от «уполномоченных лиц» госорганов Республики Казахстан.

Также злоумышленники используют взломанные профили в мессенджере WhatsApp. Для взлома мессенджера злоумышленники направляют вредоносные ссылки, которые распространяются в виде розыгрышей призов, голосований, опросника по социально значимым темам или под любым другим предлогом, после чего при переходе по ссылке злоумышленники получают доступ к учетной записи в мессенджере WhatsApp.

Далее от имени владельца профиля злоумышленники выдают себя за близких родственников, знакомых, друзей или коллег и под различными предлогами осуществляют массовую рассылку с просьбой занять денежные средства и перевести их на пластиковую карту или счета третьих лиц.

При этом в ходе разговора или переписки злоумышленники оказывают постоянное психологическое давление, переводят звонки на подставных «работников государственных органов Республики Казахстан», ссылаются на статьи Уголовного кодекса и настоятельно просят соблюдать конфиденциальность.

Также в ходе разговора злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейти по вредоносной ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере, сообщить пароль, PIN-код или другие личные и персональные данные.

Дополнительно при помощи мобильного банкинга злоумышленники совершают онлайн хищения денежных средств, выставляя онлайн оплату за мнимый товар, оплату налога (услугу) или подложное наложение ограничений на банковский счет. Однако данные сообщения являются «электронной ловушкой» и при переходе по выставленному счету возможно списание денежных средств со счета в мобильном приложении.

«В этой связи Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы «сотрудников правоохранительной системы (МВД, КНБ), работников Национального Банка» прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении мошеннических «специальных операций». В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», - предупреждают в НБ.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.