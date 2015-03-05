Нацбанк РК и АРИФ будут развивать исламский финансовый рынок Казахстана Экономика Ксения Воронина

Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК) и Объединение юридических лиц "Ассоциация развития исламских финансов" (АРИФ) заключили меморандум о долгосрочном взаимном сотрудничестве в сфере развития исламского финансового рынка Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.



В рамках данного меморандума будут разработаны нормативные правовые акты по совершенствованию законодательства в сфере исламского финансирования, также будут организованы конференции, форумы, семинары по развитию и популяризации исламского финансирования в стране.



Кроме того, НБ РК и АРИФ примут участие в разработке комплекса мероприятий, предусмотренных в Дорожной карте развития исламского финансирования до 2020 года, направленных на привлечение инвестиций в экономику Казахстана, в том числе с использованием инструментов исламского финансирования.

