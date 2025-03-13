Нацгвардия приступила к очистке и вывозу снежных масс в зонах повышенного риска

В марте и апреле в Казахстане ожидаются тёплая погода и обильные осадки, что повышает риск паводков в нескольких регионах страны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, к зонам повышенного риска относятся Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также области Улытау и Абай.

В связи с этим по поручению Премьер-министра РК ОлжасаБектенова в стране проводятся превентивные мероприятия для минимизации последствий паводков.

Военнослужащие Национальной гвардии совместно с местными исполнительными органами активно участвуют в уборке и локализации снежных масс, а также в берегоукрепительных работах.

Так, в селе Талапкер Целиноградского района для предотвращения подтоплений привлечены военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии РК (г. Астана). Они подготовили свыше 1300 мешков с инертными материалами для укрепления береговой линии.

От Академии Национальной гвардии ежедневно направляются 60 курсантов для участия в превентивных мерах в населенных пунктах Тепличное, Прибрежное и Бесколь. На сегодняшний день курсантами Академии Национальной гвардии подготовлено более 4000 мешков с инертным материалом, которые размещены на специальных укрепленных участках. А около 100 бойцов личного состава воинской части 5517 ежедневно участвуют в очистке водоотводных каналов, обеспечивая беспрепятственный сток талых вод в городе Уральск.

В целом, в населённых пунктах ведутся масштабные работы по вывозу снега и подготовке водопропускных путей к паводковому периоду, задействована спецтехника. Также проводится очистка каналов, арыков, мостов и водопропускных сооружений.

Профилактические мероприятия продолжаются, чтобы минимизировать возможные последствия весеннего паводка и обеспечить безопасность населения.