В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК состоялось заседание, посвященное рассмотрению представления Военного департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. В центре внимания находились вопросы профилактики нарушений законности в сфере рассмотрения обращений граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Заседание прошло под председательством начальника Управления документационного обеспечения Главного командования Национальной гвардии полковника Ермека Бургебаева. В работе приняли участие представители Военного департамента КПС и СУГП РК, а также начальники отделов документационного обеспечения региональных командований «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», Академии Национальной гвардии и воинских частей непосредственного подчинения.

С докладами и разъяснениями выступили старший прокурор Военного департамента КПС и СУГП РК юрист первого класса Жадыра Абжапбарова, прокурор Военного департамента советник юстиции Назерке Сатыбалдиева и начальник Управления документационного обеспечения Главного командования полковник Ермек Бургебаев. В ходе обсуждения были подробно рассмотрены выявленные недостатки, даны разъяснения по соблюдению требований законодательства и обозначены пути их устранения.

Особое внимание участники уделили вопросам повышения качества работы с обращениями граждан, соблюдению установленных сроков и ответственности должностных лиц. По итогам заседания представители Военного департамента ответили на проблемные вопросы, поступившие от участников из региональных командований, и дали практические рекомендации для дальнейшей работы.

