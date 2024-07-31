Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм

– В рамках учебно-тренировочного сбора мы готовим, тщательно отбираем лошадей, которые будут задействованы в Играх кочевников. В целом подготовка команды сейчас находится на очень хорошем уровне. Сильными соперниками могу назвать команды из Кыргызстана и Узбекистана, – отмечает главный тренер национальной сборной РК по кокпару Акылбай Манкеев.

Член национальной сборной РК по кокпару Адлет Мамыт уверен, что на 5-х Всемирных играх кочевников с достоинством защитят честь нашей страны.

– Перед нами стоит серьезная ответственность, учитывая, что такое важное спортивное состязание будет проходить именно на нашей земле. Если в рамках первого учебно-тренировочного сбора акцент делали на нашу физическую подготовку, то в этот раз – на подготовку лошадей, – сказал спортсмен.

Напомним, что республиканская федерация «Кокпар», наряду с федерациями бәйге, жамбы ату, аударыспақ, садақ ату, құсбегілік, асық ату, теңге ілу, JORYQ, входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Возглавляет ассоциацию известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета общест­венного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.