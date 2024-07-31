Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм

Общество , Спорт
8
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В Алматинской области в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников проходят учебно-тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по кокпару.

фото ultsport.kz

– В рамках учебно-тренировочного сбора мы готовим, тщательно отбираем лошадей, которые будут задействованы в Играх кочевников. В целом подготовка команды сейчас находится на очень хорошем уровне. Сильными соперниками могу назвать команды из Кыргызстана и Узбекистана, – отмечает главный тренер национальной сборной РК по кокпару Акылбай Манкеев.

Член национальной сборной РК по кокпару Адлет Мамыт уверен, что на 5-х Всемирных играх кочевников с достоинством защитят честь нашей страны.

– Перед нами стоит серьезная ответственность, учитывая, что такое важное спортивное состязание будет проходить именно на нашей земле. Если в рамках первого учебно-тренировочного сбора акцент делали на нашу физическую подготовку, то в этот раз – на подготовку лошадей, – сказал спортсмен.

Напомним, что республиканская федерация «Кокпар», наряду с федерациями бәйге, жамбы ату, аударыспақ, садақ ату, құсбегілік, асық ату, теңге ілу, JORYQ, входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Возглавляет ассоциацию известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета общест­венного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

#Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников #кокпар

Популярное

Все
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Возгорание газовой серы тушили в Шымкенте
Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике стал школьник из Костаная
Влияние цифровой экономики на окружающую среду усиливается
Копали «по-черному»
Население планеты достигнет пика к середине 2080-х, считают эксперты ООН
Молочные реки и бисквитные берега не ведают границ
Экоэстафета в урочище Медеу
Династия токарей продолжается в селе Новосельское Атбасарского района
Убрали мусор за туристами
Семь кругов акта
Достучаться до сознания родителей
Студентам колледжа в Петропавловске дали год…
Продолжается выплата компенсаций для пострадавших от паводка
Справедливое возмещение ущерба требует порядка в документах
В Есиле растет новый микрорайон
Павел Дуров признался, что является биологическим отцом более 100 детей
Странные пауки, расплодившиеся в садах и скверах, встревожили жителей Талдыкоргана
Освоят все: от вакуумных пробирок до имплантов
Выставка под названием «11–52» проходит в Семее
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
Игры кочевников стали частью международного форума
В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy
Людьми движет желание жить в чистоте
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала
Самые востребованные профессии назвали в Минтруда
Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
Слово о романе «Бопай ханум»
Казахстанцы завоевали пять медалей на международной математической олимпиаде IMO-2024
Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады
Многосторонний авторитет Казахстана
2,8 млн га площадей обработаны от саранчи
Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Основатель «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублей
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%
Бишимбаева этапировали в колонию
Свыше 4,5 млрд тенге присвоили чиновники отдела образования Талдыкоргана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Эстафета огня, шоу, призы: что ждет гостей открытия ЧМ по ш…
Итоги полугодия: рост инвестиций в туризм и развитие спорта…
Водителей самокатов предупредили в МВД
Гимнаст Нариман Курбанов рассказал о подготовке к финалу Ол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]