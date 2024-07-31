Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм Общество , Спорт 31 июля 2024 г. 1:43 8 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент В Алматинской области в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников проходят учебно-тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по кокпару. фото ultsport.kz – В рамках учебно-тренировочного сбора мы готовим, тщательно отбираем лошадей, которые будут задействованы в Играх кочевников. В целом подготовка команды сейчас находится на очень хорошем уровне. Сильными соперниками могу назвать команды из Кыргызстана и Узбекистана, – отмечает главный тренер национальной сборной РК по кокпару Акылбай Манкеев. Член национальной сборной РК по кокпару Адлет Мамыт уверен, что на 5-х Всемирных играх кочевников с достоинством защитят честь нашей страны. – Перед нами стоит серьезная ответственность, учитывая, что такое важное спортивное состязание будет проходить именно на нашей земле. Если в рамках первого учебно-тренировочного сбора акцент делали на нашу физическую подготовку, то в этот раз – на подготовку лошадей, – сказал спортсмен. Напомним, что республиканская федерация «Кокпар», наряду с федерациями бәйге, жамбы ату, аударыспақ, садақ ату, құсбегілік, асық ату, теңге ілу, JORYQ, входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Возглавляет ассоциацию известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов. #Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников #кокпар