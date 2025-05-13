О своем видении ситуации в национальном спорте и его дальнейшем развитии в интервью нашему корреспонденту рассказал президент ассоциации Еркебулан Ильясов.

– Еркебулан Сайдуллаевич, как Вы пришли в этноспорт и каковы были первые впечатления и первые шаги?

– В феврале нынешнего года по предложению Министерства туризма и спорта я возглавил Ассоциацию нацио­нальных видов спорта. До этого руководил двумя федерациями – жамбы ату и арқан тартыс, чем продолжаю заниматься и сейчас. А предыстория такова.

Два года назад, это было еще до V Игр кочевников, мы – несколько бизнесменов – пришли в ассоциацию и оказались крайне разочарованы увиденным. По сути, развития национального спорта не наблюдалось, за исключением отдельных массовых видов, таких как бәйге, көкпар, тоғызқұмалақ. В целом же была лишь масса проблем, хотя заявлялось об активном развитии национальных видов спорта с 2014 года.

Особенно сложная ситуация была в таких дисциплинах, как жамбы ату и теңге ілу. Когда мы приступили к работе, многое приходилось выстраивать заново, хотя и спортсмены, и даже некоторые достижения имелись, а главное – был тренер. И надо отдать должное ребятам – без какой-либо поддержки, действуя на одном энтузиазме, они не забросили занятия. Их вклад заслуживает глубокого уважения.

После того как определили дату проведения V Игр кочевников, мы начали активно готовиться к ним. Поначалу у меня была одна федерация – жамбы ату, которую я возглавляю два года. В прошлом году, буквально за несколько месяцев до начала Игр кочевников, обратил внимание на то, что в программу включен арқан тарту, а у нас нет ни национальной сборной, ни тренеров.

Чисто из патриотических побуждений я создал такую федерацию, и мы буквально за 2–3 месяца провели отборочный турнир в Казахстане. Лучший результат показала Восточно-Казахстанская область, следом шла Костанайская, затем Карагандинская. Таким образом сформировали национальную сборную из спортсменов из разных регионов.

Наша сборная, несмотря на то что была создана только накануне, заняла второе место на Играх кочевников – причем и мужская, и женская команды, – уступив лишь спортсменам из России, которые занимаются перетягиванием каната более 10 лет. Думаю, это хороший результат для первого раза.

На Играх кочевников мы добились внушительной победы и по жамбы ату, которой по праву можно гордиться. Кроме того, наши спортсмены заняли второе место на Кубке мира по этой дисциплине. В настоящее время ведется подготовка к чемпионату мира в США. Также мы сформировали систему информационного сопровождения деятельности федерации в сфере социальных медиа – официальный сайт и страницы в социальных сетях. Выпущена книга об истории жамбы ату на трех языках. В ближайших планах – расширение аудитории поклонников этого вида спорта.

– Что представляет собой сегодня ассоциация? Какие основные задачи стоят перед ней?

– В Ассоциацию национальных видов спорта входят 10 федераций: бәйге, көкпар, аударыспақ, асық ату, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, тоғызқұмалақ, Joryq, а также созданная в прошлом году Федерация арқан тартыс – перетягивания каната. В прошлом году стала самостоятельной Федерация жаппай көкпар. Эта организация также должна находиться под опекой ассоциации.

Ранее так складывалось, что каждая федерация развивалась сама по себе, имела свою стратегию и руководство. Функция ассоциации – объединить их, выработать единую стратегию, единое видение и концепцию. По аналогии с Национальным олимпийским комитетом. То есть ассоциация разрабатывает, утверждает совместно с Министерством концепцию, в соответствии с которой и развиваются федерации.

Мы с февраля приступили к разработке концепции развития национальных видов спорта. Для этого консультировались с руководителями каждой федерации и включили в концепцию ключевые моменты. В итоге в ней четко прописана программа действий на ближайшие пять лет.

В числе основных задач – расширить состав Ассоциации национальных видов спорта, включив иные традиционные дисциплины, такие как толағай, жаппай көкпар и другие, с целью их признания в качестве национальных видов спорта; повысить институциональный потенциал ассоциации и установить тесное сотрудничество с международными организациями; разграничить виды спорта по уровням развития – на респуб­ликанском и международном уровнях.

А начинать решили с изучения истории каждого вида национального спорта. Возьмем, к примеру, арқан тартыс. Есть мнения, что он является не национальным видом спорта, а международным. Но если это так, то почему он настолько массовый, широко распространен на тоях, на праздниках? Для того чтобы аргументированно отстаивать свою позицию, необходимо изучать историю данных видов спорта. Это интересно и детям, и молодежи, и взрослым. И мы уже приступили к этой работе.

К Играм кочевников выпустили книгу об истории и особенностях жамбы ату. Казахстанский исследователь-этно­граф Бекен Кайратулы буквально за три месяца объездил Россию, Монголию, Китай и изучил историю жамбы ату. Написанная им книга издана на трех языках – казахском, английском, русском. И теперь в Интернете можно без труда найти подробную и достоверную информацию об истории жамбы ату.

Уже завершена книга о құсбегілік – охоте с ловчей птицей. Это тоже нацио­нальный вид спорта. Приступаем к изу­чению истории арқан тартыс. Такую же работу планируем проделать и по всем другим национальным видам спорта.

Большую работу предстоит проделать по обеспечению стабильного финансирования этноспорта. С этой целью в прошлом году создали Фонд поддержки национальных видов спорта.

– Одно из основных предназначений национальных видов спорта – сохранение традиций. Но остаются ли они незыблемыми или все же постепенно меняются? Ведь активное взаимодействие на международном уровне подразумевает и взаимовлияние традиций разных стран и народов, а также, возможно, адаптацию, модернизацию. Какие тенденции Вы могли бы отметить в этом плане?

– Национальный спорт не должен отходить от традиционных истоков. Однако я поддерживаю положительные перемены, соответствующие требованиям времени. Например, в көкпар вместо туши козла начали использовать муляж, и это правильное решение. Раньше для игры в асық ату собирали настоящие косточки барана, теперь же производят асық из пластика и используют их на соревнованиях и тренировках. Такие изменения можно считать прогрессивными. Но при этом мы не должны утратить подлинную историческую суть наших традиций. Для этого должно быть четкое разделение на внутренний и международный спорт.

Недавно я побывал в Санкт-Петербурге. Там проходил форум этноспорта, который организовал руководитель Меж­дународной конфедерации этноспорта Билял Эрдоган. И он предложил альтернативу Олимпийским играм – проведение международных соревнований по этноспорту раз в четыре года. Чем интересна эта идея? Например, сейчас каждая страна, которая берет на себя обязательство проведения Игр кочевников, устанавливает свои правила, свои требования к спортсменам, к лошадям. Поэтому и возникают разногласия, недопонимание.

Билял Эрдоган предлагает, чтобы были единая конфедерация, единый формат игр, единый турнир. Все игры будут проходить по единым правилам. И это мы закладываем в концепции.

Также, согласно концепции, для внут­реннего спорта должен быть один бюджет, а для международного – другой. Соответственно, и подходы должны быть разными. В категорию международных видов спорта мы включили шесть видов: жамбы ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, асық ату, дәстүрлі садақ ату.

Например, асық ату в силу его специфики можно продвигать на мировом уровне. Популярность набирает и перетягивание каната, которым занимаются уже почти в 60 странах. Дәстүрлі садақ ату, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, жамбы ату – все они так же имеют международный потенциал. К сожалению, конный спорт не вошел в эту категорию из-за больших сложностей с перевозкой лошадей.

– Очередной международный конный марафон-бәйге «Ұлы дала жорығы» проходит на территории Алматинской области и посвящен 80-летию Великой Победы. Каковы, на Ваш взгляд, особенности и потенциал данного проекта, который Президент страны назвал уникальным?

– Нынешний марафон-бәйге не случайно посвящен юбилею Победы. Это не просто дань памяти и уважения нашей истории, героям и жертвам жесточайшей войны, от которой так или иначе пострадали практически все казахстанские семьи, но и яркое свидетельство того, что в национальных видах спорта, в том числе в этом марафоне, сохранился дух нации, и наши спортсмены являются настоящими продолжателями героических традиций не только наших древних кочевых предков, но и дедов и прадедов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Как вы знаете, в ней приняли участие около 1,2 миллиона граждан Казахстана. На полях сражений погибли около 600 тысяч наших соотечественников. Война затронула практически каждый город и село. Наверное, нет в нашей стране ни одной семьи, которой так или не иначе не коснулось пламя самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества. Мы преклоняемся перед великим подвигом воинов и будем бережно хранить и продолжать традиции мужества и любви к Родине, готовности защищать ее.

«Ұлы дала жорығы» – замечательный и уникальный проект, в котором заложена мощная идея. Он основан на исторических традициях, в том числе традициях патриотизма, и тем особенно ценен. На мой взгляд, очень важно, что участники проекта повторили легендарный маршрут Кенесары-хана в одном из его стремительных боевых походов и показали всему миру, что наши лошади способны быстро передвигаться на большие расстояния, преодолевать каждый день по 100 километров. Это требует особых качеств, прежде всего выносливости.

Президент федерации Joryq, автор этого проекта Бакытжан Турлыбеков три года назад начал его реализацию, и теперь марафон-бәйге проводится на системной основе на международном уровне. Благодаря этому весь мир увидел, насколько выносливы наши отечест­венные лошади, особенно адайской и костанайской пород. И эту инициативу поддержали другие страны. Все хотят доказать, что их лошади не уступают казахстанским. Появилась такая замечательная здоровая конкуренция.

– Казахи издревле относились к лошади как к священному животному, считали ее жеті қазынаның бірі – одним из семи сокровищ. Насколько, на Ваш взгляд, сохранился в наше время этот ореол сакральности, влияет ли он на отношение в нашем обществе к конным видам спорта?

– Действительно, «Ер қанаты – жүйрік ат». Традиционно к жеті қазына относится верный и быстрый конь – надежный спутник казаха. Этот ореол сакральности лошади в казахской культуре, безусловно, сохранился. Для казаха лошадь – не просто животное, это символ свободы, достоинства и связи с предками.

Эта глубинная культурная память до сих пор влияет на отношение общества к конным видам спорта – они вызывают эмоциональный отклик, уважение и гордость. Однако, если говорить о современных национальных конных видах спорта, таких как көкпар, бәйге, жамбы ату, то их потенциал пока реализован лишь частично. Мы видим рост интереса, особенно среди молодежи, но инф­раструктура, системная поддержка и медийная составляющая нуждаются в серьезном развитии.

А перспективы здесь огромные. Национальные конные игры могут стать не только культурным кодом, но и точкой роста – для внутреннего туризма, воспитания патриотизма, международного имиджа страны. Мы как бизнесмены видим в этом возможность поддержать не просто спорт, а живую традицию, которая формирует нацию.

Работы исследователей по истории национальных видов спорта будут распространяться в библиотеках школ, колледжей и вузов. Мы также планируем открыть музей лошади рядом с ипподромом «Қазанат», который был отремонтирован и модернизирован в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников.

Ботайское поселение в Северо-Казахстанской области – одно из первых мест приручения лошади. Подобные памятные места и уникальные экспонаты, связанные с историей лошади, есть в разных регионах страны, но большинство людей не имеют возможнос­ти увидеть их. Поэтому в музее при ипподроме будет собрана экспозиция, включающая 3D-видео и исторические фильмы, а также открыт этномагазин.

Все это будет способствовать развитию туризма. Кроме того, туристам будут доступны лошади для катания, и они смогут ближе познакомиться с кочевым образом жизни казахского народа. Ученики и студенты, посещающие музей, будут вовлекаться в национальные виды спорта. Мы верим, что представители бизнеса также проявят интерес к развитию данной сферы.

Национальные виды конного спорта – пожалуй, главный инструмент, который приобщает наш народ к верховой езде. Вокруг таких видов спорта, как көкпар и бәйге, собралось немало настоящих ценителей лошадей. Мы поставили перед собой цель сформировать в обществе культуру верховой езды через популяризацию этих традиций.

– Расскажите, пожалуйста, о планах...

– Во-первых, как я уже говорил, мы написали книги по жамбы ату и соколиной охоте. Теперь приступили к написанию книг, охватывающих историю и философию всех остальных видов национального спорта.

Во-вторых, разрабатываем методику для всех видов национального спорта с целью повышения квалификации тренеров и судей. Кроме того, планируем представить это в формате анимации на трех языках, чтобы познакомить мировую общественность с нашим нацио­нальным спортом. Также отдельным вопросом остается система мотивации спортсменов.

В-третьих, во время встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялом Эрдоганом я предложил организовать Азиатские, Европейские и Всемирные игры по видам национального спорта. Если эта инициатива получит поддержку, мы будем работать в данном направлении в еще более широком масштабе.

– Есть ли у вас какие-то пожелания, предложения?

– Такие инициативы, как «Ұлы дала жорығы», достойны самой широкой поддержки со стороны бизнесменов, общества. Вот где можно и нужно проя­вить патриотизм. Сегодня национальный спорт нуждается в финансировании, поддержке со стороны бизнеса. И я надеюсь, что найдутся подлинные патриоты, которые поддержат национальные виды спорта.

Следует отметить инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Правительства страны включить национальные виды спорта в число приоритетных нап­равлений. Это важный шаг, подтверж­дающий стратегическую значимость этноспорта для укрепления культурной идентичности и национального духа.

В этой связи я хочу обратиться к представителям бизнес-сообщества: национальные виды спорта заслуживают вашего внимания и поддержки. За ними не только традиции и история, но и будущее, особенно в контексте пат­риотического воспитания молодежи и продвижения уникального культурного кода Казахстана на мировой арене.

Уверен, что любая искренняя поддержка со стороны бизнеса обязательно принесет отдачу, и не только в виде благодарности общества, но и в виде укрепления общественного доверия, репутации и реальных результатов на благо страны.