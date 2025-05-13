Национальные виды спорта: традиции и современность
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Беседовал Аманжол Рахметов
Этноспорт – важная составляющая цивилизационной самоидентификации и национального кода. Он сохраняет не просто традиции, но и дух наших героических предков-номадов. Ярким проявлением неразрывной связи и преемственности поколений является международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы», посвященный 80-летию Великой Победы, который завершится завтра. Очень важно, что этноспорт в Казахстане выходит на качественно новый уровень развития. Во многом это связано с тем, что в Ассоциацию национальных видов спорта РК пришло новое руководство.