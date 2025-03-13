Национальный балет Узбекистана приедет на гастроли в Астану

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Сцена «Астана Опера» примет с гастролями Национальный балет Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz

Творческий коллектив при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана представит столичным зрителям яркий спектакль «Лазги. Танец души и любви».

«Гастроли Национального балета Узбекистана в «Астана Опера» – важное событие в рамках культурного сотрудничества между нашими странами. Мы рады принять на нашей сцене этот замечательный творческий коллектив. Постановка «Лазги. Танец души и любви» уже успела завоевать любовь зрителей по всему миру, и для нашей публики – большая радость увидеть этот спектакль. Надеемся, что культурное сотрудничество продолжится и в будущем, радуя зрителей Казахстана и Узбекистана яркими театральными проектам», – подчеркнули в дирекции «Астана Опера».

Так, балет «Лазги. Танец души и любви» переносит зрителя в путешествие сквозь время, соединяя прошлое, настоящее и будущее через язык танца. В первом акте действие разворачивается в оазисе Шелкового пути, где путники находят истощенную женщину, и ее оживляет музыка, даруя ей новую жизнь. Предводитель каравана влюбляется в нее, и их история становится легендой, хранимой шаманом.

Во втором действии события переносятся в музей наших дней, где девушка по имени Любовь узнает себя в одном из исторических персонажей. Шаман пробуждает ее связь с прошлым, и музейные экспонаты оживают, отражая единство традиций и современности.

В третьем действии балет затрагивает тему стремительного развития мира, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в танце, заставляя задуматься о сохранении культурного наследия. В финале Душа и Любовь, пройдя через время, объединяются, символизируя вечную связь духовного начала и любви, а сам танец становится отражением богатой культуры Узбекистана.

Этот спектакль, созданный знаменитым немецким хореографом и балетмейстером Раулем Раймондо Ребеком, посвящен древнему народному танцу лазги, который ЮНЕСКО признала частью нематериального культурного наследия мира.

Над постановкой также работали и другие члены международной команды прославленных художников. Музыкальное сопровождение написал композитор Дэвидсон Джаконелло, а потрясающие декорации и световые эффекты разработаны японской мультимедийной художницей Йоко Сеяма.

Либретто и хореография принадлежат Раулю Раймондо Ребеку – признанному мастеру сцены, бывшему солисту Берлинской государственной оперы и Аалто Театра в Эссене, обладателю множества международных наград, включая Prix de Lausanne. В разные годы он сотрудничал с легендами мирового балета – Морисом Бежаром, Рудольфом Нуреевым, Уильямом Форсайтом.

С момента премьеры в Ташкенте в 2021 году спектакль Национального балета Узбекистана покорил публику разных стран. Его первая международная премьера состоялась на сцене Dubai Opera, затем постановка была представлена в Турции (Стамбул, Бурса), Германии (Дортмунд), Франции (Париж), России (Санкт-Петербург, Москва). В 2024 году спектакль с триумфом прошел в Пекине, Баку и Лондоне.