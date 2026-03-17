По мнению председателя Совета матерей «Алтын шанырак» областной АНК Жанар Абиш, особого внимания заслуживает День национальной одежды.

– Интерес к казахской национальной одежде возрос, ее стали носить в школах, университетах, государственных учреждениях и крупных компаниях. Этот тренд не только способствует возрож­дению самобытного стиля, но и оказывает экономическое влияние: появились новые бренды, швейные цеха, специализированные магазины, – говорит Жанар Абиш. – Национальный костюм – это не просто одежда, а отражение истории, культуры и самобытности народа. Он символизирует преемственность поколений и подчеркивает этническую идентичность. Сегодня перед нами стоит важная задача – всесторонне популяризировать казахскую национальную одежду, сделать ее частью повседневной жизни. Наши предки на протяжении веков создавали неповторимые орнаменты, формы и силуэты, несущие в себе глубокий смысл. Нам нужно передавать эти знания молодому поколению, чтобы наша культура жила и развивалась.

В последние годы наряды в традиционном стиле все чаще появляются не только на сценических площадках, но и в повседневной жизни.

– Раньше по наряду можно было без слов определить возраст женщины, ее семейное положение, достаток и даже родовую принадлежность. Сегодня национальный стиль становится не просто элементом одежды, а образом жизни и формой культурной идентичности. Особое значение имеют головные уборы. В традиционном обществе считалось неприличным находиться без них – это правило касалось и мужчин, и женщин. По головному убору определяли возраст и социальный статус, – рассказывает Жанар Абиш. – Например, до замужества девушки носили такию – легкую бархатную тюбетейку, украшенную монетами и перьями филина как оберегом от сглаза. Зимой надевали меховой борик, расшитый золотыми нитями или украшенный камнями. Свадебный убор саукеле был настоящей визитной карточкой рода. По нему без труда можно было узнать, из каких мест невеста. Особое место в женском образе занимает кимешек – головной убор замужней женщины. Его шьют из белой ткани, он закрывает голову, шею, плечи и грудь, оставляя открытым лицо.

Кимешек надевали, как правило, после рождения первого ребенка. Это было признание нового статуса женщины-матери и полноправного члена семьи. Он не только защищал от ветра, солнца и холода, но и служил оберегом. Вышивка вокруг лица, серебряные накладки, узоры имели магическое значение. По крою и орнаменту можно было определить регион и род женщины.

Всего известно около 16 видов кимешека. В каждом регио­не имелись свои особенности формы и вышивки. Этот универсальный головной убор кочевниц обеспечивал комфорт в любую погоду.

– И если сегодня женщины вновь надевают кимешек, сочетая его с современными фасонами, значит, традиция не просто сохраняется, она продолжает развиваться. Ведь в конечном итоге национальный костюм – это не только ткань и орнамент. Это память, статус, достоинство и внутренняя сила женщины Великой степи, – отметила Жанар Абиш.

Наша национальная культура сегодня пропагандируется не только внутри страны, но и далеко за его пределами. К примеру, дизайнер Бану Гайдар уже многие годы продвигает национальную одежду на модных показах в Европе и Азии.

– Я сама очень люблю все аутентичное и посетила с показами многие страны. Если раньше национальную одежду люди надевали только на Наурыз, то теперь ее элементы в учебных заведениях и учреждениях носят каждую пятницу, а в рамках Наурызнама отмечается День национальной одежды. И это не может не радовать, – говорит Бану Гайдар. – Как известно, работы казахстанских дизайнеров производят фурор на мировых показах. Все это благодаря возврату к корням. Сейчас казахская одежда в тренде, наш национальный колорит всем интересен. Казахский орнамент – это наш код, связывающий прошлое с настоящим.

Сегодня знание особенностей национальной одежды помогает нам лучше понять историю и культуру народа. Дизайнер Светлана Утегалиева тоже разделяет радость от того, что она входит в повседневную жизнь.

– Я шью как женскую, так и мужскую одежду. И мне прият­но видеть, что мужчины выбирают национальный стиль, адаптированный под повседневную носку, удобный и современный. Наибольшим спросом сегодня пользуются чапаны из качественных материалов с выразительными орнаментами, – говорит мастер. – В женском гардеробе предпочительнее камзол. Молодежь активно использует национальные орнаменты в виде принтов, сочетая их с современной одеждой. Кроме того, стало трендом по пятницам приходить в национальной одежде на работу и на учебу. Это помогает людям чаще видеть такие наряды, больше узнавать и о них, и о своей богатой культуре.