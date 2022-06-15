Общество
Национальный стандарт "Электрические самокаты" разработан в Казахстане
Алмат Шакирбаев

Не детский транспорт

Министерством внутренних дел разработан проект национального стандарта «Электрические самокаты». Он регламентирует правила передвижения на этом городском виде транспорта.

Так, документом предусмот­рен максимальный скоростной режим при движении на самокате – до 25 км⁄ч, а также возможность пешеходного режима. Есть также требование к технической части – обязательное наличие светоотражающей маркировки на водителе и на самом самокате. Разработчики стандарта также планируют ввести требование по обязательному наличию фар и сигнала.

Электросамокат может использоваться на дорогах общего пользования, но при этом должны соблюдаться элементарные правила дорожного движения в целях недопущения ДТП. При езде по тротуарам необходимо ограничивать скорость движения либо останавливаться перед людьми, чтобы не подвергать их опасности.

На сегодняшний день электросамокатам разрешено двигаться как по велосипедным дорожкам, так и по полосе общественного транспорта. При этом на дорогах общего пользования электросамокатам допускается проезд по правому краю проезжей части.

Что касается статистик дорожно-транспортных происшествий с участием электросамоката, то, по данным МВД, в 2021 году их произошло 68, при этом один человек погиб, 71 пострадал. В течение этого года произошло 41 ДТП с участием самокатов.

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