Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать

– Назипа Идрисовна, ранее Вы обозначали задачи, стоящие перед Советом матерей АНК, как триединство, которое заключается в воспитании достойной личности, гражданина и профессионала. Почему именно эти три аспекта?

– Каждая мать мечтает видеть своего ребенка счастливым, но только воспитав достойного человека, можно рассчитывать на то, что он найдет свое место в жизни.

Человек, который уважает себя, будет уважительно относиться к правам других, не нарушать их. Мы живем в правовом государстве, а значит, воспитание достойного человека нельзя отделить от становления гражданской личности. Если эти проявления сущест­вуют в гармонии, взрослея, новый член общества займет свое место в нем.

Счастливым можно назвать и того, кто состоялся в любимой профессии. Поэтому главная задача родителей заключается в том, чтобы распознать в своем ребенке талант, который ему дарован. Дать возможность выбрать направление, где он сможет стать профессионалом, реализовать себя.

Поэтому я считаю, что воспитание подрастающего поколения должно строиться на трех китах – взращивании человека, уважающего себя и других, традиции и морально-нравственные ориентиры; гражданина, думающего о будущем своей страны; профессионала, который сможет познать счастье посредством реализации полученных навыков.

– Очень часто с трибун говорится о важности патриотизма, а что лично Вы вкладывае­те в это понятие? И кто же все-таки ответственен за правильное воспитание молодых казахстанцев – семья, школа, общество?

– Вы правы, мы очень часто употреб­ляем это понятие, и, как следствие, наверное, размывается его высокий и сокровенный смысл. И хоть термин этот звучит высокопарно, проявляется он в простых мелочах, а начинается все с семьи. В основе патриотизма заложена любовь к тому, к чему мы чувствуем себя сопричастными, – к семье, стране, даже к своему учебному заведению.

И семья, и школа, и общество принимают участие в воспитании идентичности, сопричастности. Нация, язык, религия... Эти условия окружают маленького человека и закладывают фундамент личности. Потом происходит социализация, развивается критичес­кое мышление.

Если взрослеющему человеку даны верные основы, то он продолжает поиск своего места, не выходя за морально-нравственные, этические и юридичес­кие границы. Он берет на себя равную со всеми ответственность за свою родину. Ведь согласно Конституции РК все мы равны перед законом, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. И государство предоставляет нам равные права, без какого-либо квотирования.

– Казахстан – многонациональное государство, и очень часто мы говорим о том, на чем строится наша идентичность. Каково Ваше мнение по этому вопросу? И могут ли основой ее служить традиции – как национальные, так и новые, относящиеся больше к институтам гражданского общества, например, празднование Наурыза или Дня благодарности?

– Создание института ассамблеи дало возможность укрепить казахстанскую идентичность, которая выражается в солидарной ответственности за судьбу страны. Сегодня в Казахстане каждая этническая группа имеет возможности изучать свои историю и язык.

Непростые времена и совместное прео­доление трудностей сплотили всех нас в один народ. Основой для этого стали как раз традиции, и День благодарности, по моему мнению, занимает особое место в формировании этой общей казахстанской идентичности.

Умение благодарить – большая сила, магнит, который сплачивает людей. И речь здесь даже не о том, чтобы выражать признательность титульной нации, хотя и это важно. Нужно благодарить врачей, которые нас спасают, пожарных, которые помогают в критической ситуа­ции, аграриев, которые растят хлеб...

– Вы являетесь членом Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Как Вы видите сегодня роль женщины и матери в казахстанском обществе? Каков портрет современной казахстанки?

– Женщины в любом обществе играют особую роль. Во-первых, именно на женщинах лежит задача продолжения человеческого рода, которая значима и почитаема во всех культурах. Во-вторых, традиционно они заботятся о воспитании подрастающего поколения. Так что не случайно говорят: будущее нации в руках женщины.

Казахстан занимает третью позицию в рейтинге уровня грамотности среди стран мира, который определяется числом образованных людей к общей численности населения. И если мы говорим о современном портрете казах­станской женщины, то можно с уверенностью утверждать, что она образованна, а значит, мы можем рассчитывать на грамотное подрастающее поколение.

Что касается духовных аспектов, здесь все немного сложнее. Ввиду развития коммуникационных технологий в наше открытое общество поступает огромное количество информации, которая способна разделить его на несколько групп. В каждой из них портрет женщины может быть свой.

Например, в связи с канонами религиозных течений, которые пришли в наше общество из арабских стран, определенная социальная группа женщин отказывается от общеобразовательных стандартов светской системы, и это очень ограничивает их жизнь, ибо в результате они обделяют себя в области профессиональной реализации. Ведь профессия нужна не только для того, чтобы качественно обеспечить самостоятельно свою жизнь. Задача образования намного шире.

Даже богатые люди в тех же арабских странах вкладывают большие средства в обучение своих дочерей, отправляя их в лучшие вузы мира. И когда во время командировки я однажды спросила одного шейха, для чего это делается, ведь по законам этих стран женщина все равно не может работать, он ответил, что только образованная мать с широким кругозором может вырастить достойного мужчину.

– Приближается любимый всеми весенний праздник 8 Марта. В разное время в него вкладывались разные понятия, есть большие споры и сегодня по поводу сути этой даты: одни придают ей гендерное значение, другие просто хотят получить в этот день цветы. Каково Ваше мнение: это праздник весны и красоты или все же повод говорить о проблемах, с которыми сталкивается женщина в нашем обществе?

– Сегодня мы больше воспринимаем 8 Марта как день, посвященный женщине. Он напоминает нашему общест­ву мужчин о том, какой вклад в него вносим мы своим ежедневным трудом.

Гендерный же аспект, на мой взгляд, используют не всегда верно. Часто под ним понимают уравнивание в правах мужчин и женщин, хотя на самом деле речь идет об удобстве и комфорте для проживания в современном обществе представителей обоих полов.

К примеру, строительная отрасль с точки зрения гендера должна рассматривать, удобна ли дорога или входная группа для женщины с коляской, а сфера трудовых отношений должна создать условия, при которых женщина, одновременно с профессиональными обязанностями выполняющая роль матери, не будет стоять перед выбором в пользу той или иной своей ипостаси.

Речь идет и об уровне заработной платы, и о рабочем графике. Но, к сожалению, сегодня, даже зная о том, что женщина является прекрасным специалистом в своей отрасли, мотивированным к достижению высоких результатов, и носителем высоких нравственных идеалов, мужчины все равно особо не стремятся создавать для нее условия труда. Поэтому и приходится прибегать к так называемому квотированию, чтобы наше общество привыкало к тому, что нужно думать о создании надлежащих возможностей для профессиональной реализации женщин и на производстве, и на государственной службе, и в политике.

Безусловно, в казахстанском общест­ве есть немало примеров женщин, которые состоялись и в профессии, и в семейной жизни, но это все же не та статистика общественного развития, к которой мы стремимся.

Существует определенный парадокс: занимая лидирующие позиции по числу образованных граждан, Казахстан остается внизу мировых рейтингов показателей гендерного равенства. И я мечтаю, что наступит тот день, когда мы откажемся от гендерных квот, потому что в них попросту больше не будет необходимости.

– Вопрос о бытовом насилии, пожалуй, один из главных в информационной повестке дня в последнее время. Почему так произошло и каковы, по Вашему мнению, причины столь высокой статистики этих правонарушений?

– Это очень важный и болезненный вопрос, от которого в целом зависит психическое здоровье нации.

Говорить, что раньше бытового насилия не было, а сейчас эта статистика растет с каждым днем, наверное, неверно. Сегодня женщина имеет больше возможностей придать общественной огласке свою ситуацию и попросить помощи. А что касается причин…

Думаю, это последствия перекосов в воспитании и сыновей, и дочерей. Первые часто не видят достойного примера отца, служащего своей семье с любовью защитника, а девочки порой лишены правильного понимания роли хозяйки дома, матери, жены, снохи. И когда юноши и девушки, вступившие в брак, оказываются не готовыми к исполнению этих очень сложных ролей и ответственности, которая к ним прилагается, возникают конфликты интересов.

Огромную роль в том, чтобы научить правильно разрешать их, конечно, играет позиция старших родственников. Если свекровь проявит мудрость, которая заключается в принятии в свой род нового члена семьи, матери ее будущих внуков, от которой зависит здоровье ее рода, ситуация может найти положительное решение. Другими словами, проблема заключается в нарушенной субординации и коммуникации членов семьи, когда эго каждого превышает ценность общего блага.

– Мы так много говорим в последнее время о правах женщин, что некоторые пуб­личные личности опасаются уже за права мужчин. В чем же заключается, по Вашему мнению, роль главы семьи и отца в современном обществе? Нужно ли защищать наших мужчин?

– Когда поднимается вопрос о необходимости законодательной защиты мужчин, мне становится, можно сказать, неловко: неужели наши мужчины считают себя настолько ущемленными и слабыми?

Конечно, есть социальная категория отцов, по тем или иным причинам самостоятельно воспитывающих детей, и они, безусловно, нуждаются в социальной и законодательной поддержке. Но в вопросе о бытовом насилии чаще всего жертвой оказывается все-таки женщина, и усилия общества должны быть направлены на ее защиту.

Мы опять возвращаемся к вопросу воспитания. Если в семье мама освобож­дает сына от бытовых обязанностей, перекладывая их на дочерей, и дает ему другие привилегии, которых лишены девочки, вырастает мужчина, который тоже будет требовать от жены только привилегий. Обязанностям его никто не научил, и ему очень сложно справляться с ответственностью главы семьи, он не выдерживает этого давления, никто не дал ему ресурсов для этого.

И он начинает обвинять жену в том, что не может реализоваться в своем социальном статусе, так и начинается насилие.

В основе психологии мужчины от природы лежит тихая сила. У меня есть хороший пример из собственной практики. Однажды я готовила к выступлению перед руководством страны нашего космонавта, Народного Героя Казахстана Айдына Аимбетова и летчика Дмитрия Родина, посадившего в аэропорту Астаны самолет без одного шасси.

Думаю, никто не усомнится в том, что их можно смело назвать настоящими мужчинами и патриотами. Что интерес­но, оба они все время говорили тихо, размеренно. Повысить голос их не заставила даже необходимость выступать перед аудиторией в полторы тысячи человек, настолько четко проявлялось внутреннее достоинство этих людей. Но зал внимательно слушал их в тишине, боясь пропустить каждое слово.

То же самое я помню из детства – чтобы услышать дедушку, нужно было сесть к нему поближе, потому что он никогда не унижал себя разговором на повышенных тонах. А что мы видим сегодня: чуть что, и мальчик или молодой юноша сразу срывается на крик, впадает в панику, наводит ненужную суету, жалуется. Так вырастает вечно кричащий мужчина, поэтому жена не слушает и не уважает его.

Сегодня очень много накопилось проблем в этой сфере. Думаю, есть необходимость в создании Агентства по делам семьи и молодежи при Президенте, потому что будущее страны во многом зависит от состояния двух этих направлений.

Во многих прогрессивных странах есть такие ведомства, и кое-где они называются министерствами счастья. Я думаю, когда наше Правительство и общество озаботятся показателями счастья казахстанских семей, вырастет и уровень ВВП.