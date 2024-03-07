Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
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Беседовала Юлия Полонская
Роль женщины в современном обществе, воспитание молодого поколения в духе общенациональных ценностей – вопросы, имеющие большое значение для казахстанцев. И особую актуальность им придает повестка больших мартовских праздников. Побеседовать на эти темы мы предложили председателю Республиканского совета матерей АНК, члену Национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Назипе Шанаи.