Более 600 медобъектов построили в Казахстане за 3 года

Здравоохранение
5
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новые здания позволили заменить устаревшую инфраструктуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане завершено строительство запланированных 655 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, национальный проект реализуется по поручению Главы государства и предусматривает три ключевые задачи: развитие сети организаций ПМСП в сельских населенных пунктах, обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской помощи и укомплектование сельских медицинских организаций кадрами.
 

«В рамках первой задачи на 2023-2025 годы было предусмотрено строительство 655 объектов ПМСП, включая медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. На сегодняшний день строительство всех объектов завершено. За период реализации проекта 99 объектов ПМСП были построены в 2023 году, 361 объект – в 2024 году и 195 объектов – в текущем году», – проинформировали в министерстве. 

Там же добавили, что новые здания позволили заменить устаревшую инфраструктуру, а также обеспечить медицинскими объектами населенные пункты, где ранее первичное звено здравоохранения отсутствовало.

Параллельно в рамках второй задачи национального проекта продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных районных больниц. По части объектов строительно-монтажные работы завершены, по остальным ведется реконструкция, строительство пристроек и капитальные ремонты.

Таким образом, первая задача национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по созданию сети объектов первичной медико-санитарной помощи в сельской местности выполнена в полном объеме.
 

#Минздрав #проект #модернизация #строительство #села #медобъекты

