Научиться верить, любить, прощать

Видеоролик уже появился на платформе YouTube и в социальных сетях. Необычность композиции заключается в том, что все слова в ней оканчиваются на мягкий знак. «Научись летать опять. Гавань средь пустынь искать. Жечь огонь. Когда-нибудь вновь научись верить, любить, прощать…» – строчки припева песни.

Песня «Научись летать» группы Akvafon (музыка Павла Аксенова, слова Олега Белова) попала в казахстанскую книгу рекордов КИнЭС. Участники музыкального коллектива всегда отличались оригинальным подходом к делу. Расширяя свои творческие границы, они неоднократно создавали песни, которые впоследствии становились заметным явлением в современном музыкально-литературном пространстве.

Юра Визбор сделал оригинальную аранжировку песни алматинцев с использованием «оркестра» кухонной посуды. В качестве вокалистки и исполнительницы главной роли выступила москвичка Арина Агронская. Ремейк на композицию отечественных музыкантов вошел в альбом «Хэйро», который Визбор-младший выпустил с Павлом Аксеновым в 2022 году.

– Для своего клипа Юра выбрал вертикальный формат, явно дистанцируясь от телевизионного пространства, – отметил Олег Белов.

Да и сам создатель ремейка ­утверждает, что его «ь» являет собой вертикальный манифест веры, любви и прощения. Оператором видеоролика, в котором главенствующее место занимает белый цвет, выступила московский фото­граф Анна Тодич.