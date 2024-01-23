Научиться жить без долгов

Финансовая неграмотность и нежелание жить по средствам, с одной стороны, и алчность банков – с другой создали ситуацию, когда в долгах как в шелках оказалась значительная часть казахстанцев. Решить проблему призван законопроект, одним из авторов которого стала вице-спикер Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева.

Опытный банкир, депутат со стажем, она хорошо понимает обе стороны, потому и объективна в своих рассуждениях.

– В Послании от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и Мажилису принять конкретные меры по снижению закредитованности населения. В связи с этим 20 октября в палате были проведены открытые парламентские слушания, в том числе по финансовой грамотности. По их итогам депутаты совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработали законо­проект, который в настоящий момент находится на рассмотрении в Парламенте и в ближайшие месяцы будет принят, – рассказала Дания Еспаева.

Ситуация на самом деле сложная: только за последние два года объем потребительских кредитов вырос в два раза. Сегодня более восьми миллионов трудоспособных граждан республики имеют в банках, микрофинансовых организациях (МФО), онлайн-компаниях кредиты на общую сумму 18 трлн тенге. Из них 13 трлн – это потребительские кредиты.

– Одновременно с ростом кредитования увеличивается и доля проблемных займов, по которым граждане не смогли в течение 90 дней закрыть просроченные долги, – говорит Дания Еспаева. – Число таковых уже более 1,5 миллиона человек. Думаю, корень проблемы в легкой доступности получения займа, высокой процентной ставке финансовых организаций и зачастую – неосведомленность граждан о высокой степени переплаты по потребительским кредитам.

Если остановиться на основных нормах законопроекта, то в первую очередь, по ее мнению, стоит выделить идею о введении запрета финансовым организациям на продажу кредитной задолжен­ности коллекторским компаниям.

Эта мера заставит банки и МФО работать со своими клиентами и при наступлении просроченной задолженности заниматься реструктуризацией долга (предос­тавлением более приемлемых условий для погашения долга с новым графиком).

Сегодня же банки и МФО в стремлении соблюсти требование надзорных органов стараются минимизировать портфель проб­лемных кредитов и продают их коллекторам.

У коллекторов в портфеле задолженности на сегодня чис­лятся 836 тыс. человек с более чем 332 млрд тенге. Как показывает практика, коллекторы всеми способами добиваются погашения долга. Как правило, это телефонные звонки с угрозами и визиты на работу.

Второй аспект. Банки и финансовые организации в случае, когда клиент не в силах своевременно погасить кредит, начисляя проценты, штрафы, пени, нередко не запрещают выдачу нового кредита на погашение первого, затем еще и еще…

– Образно выражаясь, снежный, в нашем случае денежный ком стремительно растет, и нет выхода из этого порочного круга, как и очевидной пользы никому, – считает депутат. – Поэтому для граждан, имеющих просроченную задолженность в 90 дней, новые кредиты на погашение выдаваться­ не будут. Единственное исключение возможно только в том случае, если оно направлено на улучшение условий. К должнику идут навстречу и делают реструктуризацию: предлагают более длительный срок погашения, списывают начисленные штрафы и пени, предлагают меньшую процентную ставку, исходя из его финансовых возможностей.

Следующее. Еще с 1 января 2020 года был введен запрет на начисление неустойки и комиссии по потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки, с июля 2022 года – на начисление вознаграждения по просроченным займам. Но эта норма касалась кредитов, выданных с июля 2022-го. С учетом того, что в основном накопились потребительские кредиты до указанной даты, норма теперь распространится и на ранее выданные кредиты при наличии просрочки свыше 90 дней.

– Мы исходили из того, что если человек не смог погасить кредит в течение 90 дней, то от того, что накрутят на него проценты, пеню, он тем более не погасит возникший долг, – объясняет Дания Еспаева.

Касательно регулирования задолженностей. Многие заемщики, исходя из возможности, готовы гасить кредиты в щадящем режиме, но им отказывают в реструктуризации. Для того чтобы банки и коллекторские компании занялись урегулированием долга, вводится обязательное требование об обязательной его реструктуризации. Кстати, для коллекторов этой нормы прежде не было.

Кроме того, на уровне нормативно-правового акта будут вводиться предельные размеры пот­ребительских кредитов. Анализ показывает, что некоторые банки имеют кредиты до 50 и даже до 100 млн тенге на одного заемщика! Исходя из реалий, предлагается максимальная сумма для банков 5 млн тенге, для МФО – 2–3 млн. Суммы еще обсуждаются, но ограничение будет.

– Важный момент, касающийся­ банковского омбудсмена. В нас­тоящее время он рассматривает споры между заемщиком и банком только по ипотечным займам. Предлагается расширить эту компетенцию до всех кредитов, в том числе и потребительских. Если омбудсмен, рассмотрев заявление, решит, что у человека действительно сложилась тяжелая жизненная ситуация, но он может погашать кредит при приемлемых условиях, то принятое решение становится обязательным для всех финансовых организаций, в том числе и для коллекторов. Это дает возможность, не доводя дело до суда, на уровне омбудсмена урегулировать проблему, – рассказывает Дания Еспаева.

В качестве дополнительной защиты заемщиков законо­проектом предусмотрен запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. До последнего времени такое преимущество было только в отношении социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, банки получат право сдавать в аренду заемщику имущество, взятое на баланс, с последующим правом его выкупа. Таким образом, не лишать гражданина последнего крова.

С марта 2023 года вступил в силу Закон «О банкротстве физических лиц». Практика его исполнения показывает, что из 70 тыс. поступивших заявок удовлетворено всего 10 тыс.

Речь идет о внесудебном банкротстве, когда задолженность заемщика в пределах пяти миллионов тенге, он не имеет никакого имущества, но имеет долг. Казалось бы, облегченная норма для избавления от долгов, нужно лишь приложить к заявлению переписку с банком, который отказывает в предоставлении отсрочки. Этот документ и стал камнем преткновения для потенциальных банкротов. После обсуждения в законопроект внесен пункт о том, что впредь это требование исключается, тем самым и отказ.

– К сожалению, у нас не соблюдается понятие «коэффициент долговой нагрузки» (КДН), он важен при определении платежеспособности человека. На погашение кредита может уходить не более 50% дохода заемщика. Остальное должно оставаться на его нужды. Особенно МФО не соб­людают данное требование, выдавая кредиты студентам и даже безработным. В законо­проекте будет жесткое ограничение, для молодежи до 21 года КДН будет рассчитываться на уровне официального дохода.

Еще один принципиальный момент: на сегодня при просрочке банк автоматически выставляет арест и снимает деньги на погашение кредита. По действующему закону допускается изъятие не более 50% поступивших денег. Мы пошли дальше: на счету заемщика должно оставаться 50%, но не менее двух прожиточных минимумов, а это порядка 86 тысяч тенге.

Все перечисленные новшества будут способствовать снижению долговой нагрузки и обеспечат защиту интересов граждан. Финансовые организации обяжут более тщательно подходить к выдаче кредитов, оценивать платежеспособность будущего заемщика и, конечно же, при наступлении просроченной задолженности стараться находить взаимоприем­лемые условия для клиента, – отмечает Дания Еспаева.