Наука для защиты от радиации
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Анатолий Протопопов, профессор ЮКУ им. М. Ауэзова, доктор технических наук
Проблема защиты от пагубного радиационного воздействия на человека возникла еще в прошлом столетии. Широкий спектр радиационных излучений усложняет ее решение. В связи с этим появление защитных экранов и материалов – поглотителей радиации в создании комфортных условий проживания для человечества особенно актуально. Поэтому важная роль в решении данной проблемы отведена созданию специальных композитных материалов.