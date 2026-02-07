Наука, инновации и культура: почему эти ценности выносят в основу Конституции рассказала Айгуль Садвакасова

Конституционная реформа
100

В ходе девятого заседания Комиссии по конституционной реформе директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова отметила, что обсуждение проекта нового Основного закона проходит в открытой и конструктивной атмосфере, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По ее словам, в диалог включились не только эксперты, но и простые граждане, поскольку речь идет не просто о юридическом документе, а о тексте, который задает направление развития страны на десятилетия вперед.

Она подчеркнула, что в проекте новой Конституции все больше звучат темы будущего: человеческий капитал, наука, инновации, свобода творчества и цифровая безопасность. С ее точки зрения, в документе можно выделить три ключевых момента, которые особенно важны с позиции проекции на будущее.

Первый момент связан с закреплением в преамбуле ценностей культуры, образования, науки и инноваций, а также с признанием человеческого капитала стратегическим направлением деятельности государства.

«Закрепление в преамбуле ценностей культуры и образования, науки и инновации, а также признание человеческого капитала стратегическим направлением деятельности государства создаёт конституционный фундамент развитию нового качества нации и умной экономики», – отметила она.

Второй важный момент, заключается в том, что для развития науки и инноваций невозможно без людей нового типа − не просто специалистов с набором знаний, а граждан, способных критически мыслить, создавать новое и защищать результаты своего труда. В проекте Конституции – это отражено как целостная траектория развития личности, включающая гарантии права на среднее и высшее образование, свободу слова, научного и творческого выражения, а также защиту интеллектуального труда.

Особое значение эти нормы, по ее мнению, приобретают на фоне того, что Казахстан входит в число мировых лидеров по количеству студентов, обучающихся за рубежом. Однако ключевым является не сам факт образовательной мобильности, а способность государства создать условия для реализации этого потенциала внутри страны.

Третий момент, на который она обратила внимание, связан с новым поколением. По ее словам Казахстан сейчас переживает демографический рост, и более 30% населения страны составляют дети и молодежь. Именно поэтому новая редакция Конституции важна не только как документ о государственном устройстве, но и как система гарантий жизни в цифровую эпоху − защиты персональных данных, неприкосновенности частной жизни и безопасности в электронных коммуникациях.

В заключение Айгуль Садвакасова отметила, что проект новой Конституции становится шагом в новую эпоху − историческую, интеллектуальную и технологическую. Закрепляя приоритет науки, инноваций, культуры и образования, страна формирует основу устойчивого развития, основанного на знании, человеческом потенциале и ценностях независимости.

#проект #инновации #наука #конституция

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Креативный импульс для экономики
От водородной энергетики до умных сетей
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Высокая оценка курса реформ
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В заказчиках недостатка нет
Сформирован проект повестки
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
Финансовый ликбез для школьников
В реку слили кислоту?
Тұсау кесу от Александра Бублика
Пусть зеленым будет город!
Сказка на новый лад
Ау, отечественный инвестор!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

В новой Конституции свобода и ответственность объединены в …
Новая Конституция соответствует всем современным принципам …
Новая Конституция усилит представительную власть в Казахста…
Максим Рожин о новой Конституции: Человек труда – высшая це…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]