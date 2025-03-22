Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника

В Алматы можно встретить гуманоидных роботов, которые поздравляют жителей и гостей мегаполиса с праздником Наурыз, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Они одеты в традиционные такия и шапаны, дружелюбно гуляют по улице, вызывая интерес не только у детей, но и у взрослых.

Гуманоиды здороваются с прохожими и создают радостное настроение, превращая прогулку по праздничному городу в необычное и запоминающееся событие. Горожане активно фотографируются с ними, танцуют и снимают их на видео.

Также на Панфилова можно увидеть стационарных роботов, которые сделаны из вторичного сырья. Они привлекают внимание не меньше чем роботы-гуманоиды.

Отдельного внимания заслуживают роботы-официанты, робот-повар и робот-бариста. Они готовят баурсаки, предлагают всем кофе, разносят заказы. Горожане с удовольствием пользуются их услугами.

По центру улицы Панфилова появился кинетический туннель, оснащенный LED-экранами. Они демонстрируют орнаменты ярких оттенков и повторяют движения прохожих. Арт-объект стал необычным фоном для фото- и видеосъемок.

На этой площадке можно попробовать себя в стрельбе из лука как в реальности, так и в виртуальном формате, проверив свою меткость и оценив навыки стрелка. Также желающие могут отправиться в виртуальное путешествие во времени с помощью VR-гарнитуры. Для тех, кто хочет преобразиться и примерить национальные костюмы, работает фотозона с использованием технологий искусственного интеллекта. Фотографию можно моментально скачать.

Любители интеллектуальных игр могут принять участие в шоу «Ой-Думан» и посетить выставку робототехники.

На данной площадке виртуальный аватар по имени Галымжан может ответить на вопросы, рассказать о запланированных мероприятиях и просто поддержать беседу.

Благодаря фестивалю Nauryz Almaty Vibe улица мегаполиса превращается в живую праздничную инсталляцию, гармонично переплетая технологии, культуру и традиции. Фестиваль завершится сегодня.

На Панфилова также установлена сцена, на которой выступают лайв-бэнды и диджеи.