Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк

Фото: Азамат Сарсенбаев

Блогер с сожалением рассказал о кончине одного из двух птенцов, который не выдержал перелет в Алматинский зоопарк, сообщает Лада.

«Умер по дороге тот фламинго, которого я нашел в актауском порту. На тот момент он уже был очень слаб, два дня не ел и содержался в холодном ангаре. Почему-то не покидает чувство вины, что мог лучше подготовить его к перелету, откормить до приезда ветеринаров», - говорит Сарсенбаев.

К счастью, как отметил блогер, второй птенец, которого он выхаживал почти неделю, выжил. Сейчас он уже находится в зоопарке.

Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.

Позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца.

Вскоре найденных птенцов фламинго забрали в алматинский зоопарк.